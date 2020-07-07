«Биорг» автоматизировал процесс обработки кредитных досье для «Столичного АВД» с помощью ИИ

«Биорг» сообщила о завершении проекта по оцифровке кредитных досье и автоматическому формированию пакета документов для подачи в судебные органы. Заказчиком выступило коллекторское агентство «Столичное АВД».

«Столичное АВД» включено в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Агентство осуществляет взыскание задолженности на всех стадиях, включая судебную, исполнительное производство, а также стадию банкротства.

Высокий уровень спроса на услуги агентства спровоцировал увеличение архива кредитных досье на бумажных носителях, в результате чего процесс подачи документов в суд усложнился. Из-за большого объема документов и ручного ввода информации в «Столичном АВД» не всегда успевали обрабатывать все входящие обращения от клиентов вовремя и точно. В ситуациях, когда возникали опечатки при вводе данных, суд отказывался принимать документы к рассмотрению. Вместо расширения штата было принято решение автоматизировать первичную обработку заявок и заполнение стандартного комплекта документов с помощью Beorg Smart Vision.

Beorg Smart Vision – интегрированная онлайн-платформа, которая позволяет обрабатывать различные объекты и данные с особой точностью, благодаря методу двойной обработки (нейронные сети плюс краудсорсинговый сервис). Реализация проекта для «Столичного АВД» на базе платформы проходила в несколько этапов: в начале сканы документов (паспорта, ИНН, справки НБКИ) посредством сервиса Beorg Smart Vision распознавались и проверялись на комплектность, а далее формировался электронный реестр с разнесенными данными для самостоятельной загрузки клиентом в систему. С его помощью «Столичное АВД» может оперативно подготовить полный пакет документов для подачи в суд. На каждом этапе корректность данных верифицируется как по базам данных, так и визуально операторами краудсорсингового сервиса «Биорг».

Благодаря Beorg Smart Vision оцифровано и переведено в электронный формат около 1 млн страниц документов, а количество подготовленных кредитных досье увеличилось до 1 500 в день.

«Проект позволил нам существенно оптимизировать работу агентства, сэкономить фонд оплаты труда и снизить стоимость обработки комплекта документов почти в пять раз, – сказала бизнес-аналитик «Столичного АВД» Костикова Марина. – Так, если раньше нам требовался почти час на подготовку одного досье, то теперь время обработки сократилось до 15 минут».

«В последнее время мы отмечаем существенный рост спроса на автоматизацию рутинных процессов в финансовой сфере. Проект со «Столичным АВД» является наглядным подтверждением того, как искусственный интеллект помогает бизнесу построить более гибкую и удобную модель работы с клиентом, улучшив показатели ключевых процессов», – отметил директор по продажам и развитию бизнеса «Биорг» Александр Коробов.