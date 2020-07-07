BioCollections Worldwide ускорила регистрацию пациентов при тестировании на COVID-19 с технологией Smart Engines

Американская лаборатория BioCollections Worldwide, Inc. (BCW) сообщила о том, что российская технология распознавания документов Smart IDReader позволила значительно сократить время регистрации пациентов при тестировании на COVID-19 и увеличить пропускную способность центров тестирования.

Программное обеспечение компании Smart Engines было интегрировано в веб-приложение для сбора личных идентификационных данных пациентов, которые хотят пройти тестирование в BCW на наличие коронавируса COVID-19. Приложение используется как на мобильных устройствах, так и в составе автоматизированных рабочих мест в пунктах проведения тестирования.

Технология Smart IDReader, разработанная Smart Engines, основана на последних научных достижениях в области искусственного интеллекта и машинного зрения. Система позволяет быстро вводить личные данные из документов, удостоверяющих личность, что ускоряет регистрацию пациентов. Для ввода данных документа достаточно просто показать его камере мобильного устройства или обычной веб-камере. Приложение автоматически распознает данные из документа и заполняет форму заявки на тестирование на COVID-19. Весь процесс производится автономно и безопасно, так как никакие данные пациента не передаются в сторонние сервисы и не сохраняются на каких-либо сторонних ресурсах.

«Программное обеспечение подтвердило свою высокую производительность, эффективность и надежность. Оно позволило нам обработать тысячи заявок на тестирование намного быстрее обычного. Мы наладили регистрацию пациентов по разным типам удостоверяющих документов, включая паспорта, водительские права, свидетельства о регистрации транспортного средства и другие ID карты. Ожидаем, что в скором времени расширим использование функционала Smart IDReader в рамках совершенствования процессов обработки и обеспечения сохранности персональных данных», — сказал Сиксто Пачеко, президент и исполнительный директор BCW.

«В условиях пандемии очень важно сделать процесс регистрации пациентов, желающих пройти тест на COVID-19, максимально быстрым, удобным и безопасным. Наши технологии не только обеспечивают высокую производительность и точность при распознавании большого списка удостоверяющих документов, но и отвечают строгим международным требованиям, касающихся обработки персональных данных в области медицины и медицинского страхования», — отметил Владимир Арлазаров, к.т.н., генеральный директор Smart Engines.