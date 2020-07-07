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Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех»

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Банк «Русский Стандарт» – участник ассоциации «Финтех» – подключился к сервису «Цифровой профиль».

Благодаря «Цифровому профилю» при подаче заявки на кредит можно не вводить данные вручную, а применить автозаполнение, авторизовавшись через портал госуслуг. Вся нужная информация загрузится автоматически из государственных систем, что позволит совершать юридически значимые действия без необходимости предоставлять оригиналы документов. Сервис доступен пользователям портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись.

В мае Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис «Цифровой профиль». На площадке ассоциации «Финтех» участвующие в проекте банки совместно с экспертами ассоциации проработали концепцию сервиса, бизнес-процессы, а также сформировали перечни данных, необходимых для наполнения цифрового профиля гражданина и оказания финансовых услуг в дистанционном формате.

Сейчас «Цифровой профиль» объединяет 30 типов сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и др. Их человек может по своему усмотрению предоставлять различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий.

«Банк "Русский Стандарт" всегда стремится предоставлять клиентам максимально удобные финансовые сервисы и технологии. И наше подключение к "Цифровому профилю" позволит клиентам значительно упростить и ускорить обслуживание в банке, сохраняя при этом высокий уровень безопасности операций», – сказал вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.

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