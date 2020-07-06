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ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью

Интеграция Бизнес-приложения

ГК «А101» и компания «Домиленд» запустили в рабочую эксплуатацию платформенное решение «А101 Бизнес» для собственников и операторов коммерческих помещений во всех жилых комплексах девелопера.

Мобильное приложение «А101 Бизнес» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Его авторизованные пользователи могут найти арендаторов на свое помещение и контролировать расчеты с ними, а арендаторы – выбрать тип бизнеса, посмотреть расположение ближайших конкурентов и выбрать подходящее помещение из числа непроданных или сдающихся в аренду другими собственниками.

Кроме того, операторы коммерческих объектов получили возможность обращаться напрямую к жителям: анонсировать открытие и продвигать свои услуги на информационных ресурсах ГК «А101», вести онлайн-запись, принимать заказы на доставку, сообщать об акциях и спецпредложениях.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «У приложения "А101 Бизнес" потенциально большая аудитория – до 80 тыс. человек. Сейчас в реализованных проектах ГК "А101" проживает более 45 тыс. человек, работает порядка 300 объектов коммерческой инфраструктуры, которой также пользуются жители соседних ЖК и частного сектора. Внедрение цифровых сервисов позволяет формировать сильный и технологичный бренд, поэтому мы намерены развивать это направление, и к осени планируем радикально обновить наше мобильное приложение для жителей».

Благодаря новой версии приложения жители районов, построенных ГК «А101», смогут более тесно взаимодействовать с управляющей компанией и отслеживать любые обращения в центр клиентского обслуживания, передавать показания счетчиков и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять гостевые пропуска, участвовать в опросах и общих собраниях, заказывать товары или услуги в маркетплейсе, размещать объявления и т.п.

Генеральный директор «Домиленд» Дарья Воронова сказала: «Мобильные приложения "Домиленд" используют более 100 тыс. пользователей в разных жилых комплексах по всей России. ГК "А101" поставила перед нами интересную задачу: адаптировать продукт для управления коммерческой недвижимостью. Решение не только позволит собственнику управлять своими помещениями, но и арендатору построить эффективные процессы обслуживания жителей проектов ГК "А101". В совокупности, такая цифровизация помогает бизнесу оптимизировать процессы, снижать дебиторскую задолженность и повышать рентабельность, а пользователям дает высокий уровень комфорта и формирует лояльное комьюнити».

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