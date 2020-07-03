O-City стала партнером Visa Ready for Transit

O-City, подразделение ГК БПЦ, стало партнером программы Visa Ready for Transit в сфере пассажирских перевозок. Visa Ready for Transit предназначена для производителей, которые, подобно O-City, с помощью своих технологических продуктов и сервисов создают возможность для транспортных компаний и перевозчиков принимать оплату за проезд бесконтактными картами и электронными кошельками. Членство в программе означает, что O-City является сертифицированным партнером Visa и это решение может быть внедрено в любом городе мира для ускорения процесса его цифровой трансформации.

Совместно с Visa Ready O-City сможет преодолеть сложности, которые годами сдерживали развитие сферы общественного транспорта.

Исторически сложилось, что организации, управляющие пассажирскими перевозками, создают собственные системы для оплаты проезда в автобусах, метро, трамваях и поездах. В них используются карты закрытого типа, которые действуют для одного конкретного вида транспорта и ни для чего более. Такие системы характеризуются высокой стоимостью и отсутствием какой-либо гибкости настроек, и кроме того они вынуждают владеющих ими транспортных операторов выполнять еще и некоторые функции банков.

Что касается программы, она стимулирует создание транспортных экосистем, работающих с технологиями открытого типа. Внедрение «открытых» решений для оплаты избавляет от необходимости организовывать и поддерживать сложные платежные системы, а возможность для пассажиров расплачиваться мобильными телефонами или уже имеющимися у них картами помогает повышать качество обслуживания, и именно на этом аспекте своей работы теперь могут сосредоточиться транспортные компании.

Переход на бесконтактные платежи через системы открытого типа поможет изменить к лучшему жизни миллионов людей, пользующихся услугами общественного транспорта, во всем мире. При этом в выигрыше будут как перевозчики, так и пассажиры, а если снизить стоимость проезда, это позволит сделать общественный транспорт более доступным и увеличит пассажиропоток.

«Сегодня во всем мире технологии бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте внедряются ускоренными темпами, и глобальная ситуация с COVID-19 – это дополнительный стимул для их распространения. От этих технологий выигрывают все. Пассажирам значительно удобнее оплачивать проезд бесконтактным способом, и мы видим заметный рост доли таких платежей в городских транспортных сетях. Электронное билетирование поможет повысить лояльность пользователей и доходность отрасли. Для O-City вступление в программу Visa Ready стало важной вехой в наших планах по содействию глобальной цифровой трансформации в сотрудничестве с транспортными компаниями по всему миру», – сказал Тахир Абдукадыров, старший вице-президент и руководитель департамента социальных и инфраструктурных решений для умных городов.

Решение O-City уже используется более чем в 100 городах всех размеров по всему миру, от Боготы до Нур-Султана, Бишкека и Москвы. Команда O-City готова поделиться своим опытом по управлению системами оплаты, технологиям и стратегиям выхода на рынок с транспортными операторами, которые планируют аналогичные проекты по созданию открытых систем для приема бесконтактных платежей.

Позволяет пассажирам оплачивать проезд на транспорте в одно касание с помощью имеющихся у них карт Visa, мобильных телефонов или носимых устройств, например, умных часов. Использование бесконтактных платежей в поездках на общественном транспорте растет во всем мире, освобождая пассажиров от необходимости иметь при себе бумажные билеты или заводить дополнительную транспортную карту, а также стоять в очереди в кассу, чтобы пополнить карту или купить билет. Кроме того, бесконтактные платежи не требуют ввода PIN-кода, поэтому пассажиры без задержек минуют турникеты и поездки проходят без каких-либо помех от начала и до конца.