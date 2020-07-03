Mendix представила платформу с Low-Code для ConocoPhillips

Mendix, входящая в состав Siemens, представила платформу с Low-Code для ConocoPhillips.

Для ConocoPhillips это означает смещение подхода к информационным технологиям и разработке программного обеспечения. ConocoPhillips использует центр передового опыта (ЦПО) для создания цифровых решений, которые повышают ценность бизнеса. Платформа Mendix с low-code служит основой для этой работы.

Новая корпоративная лицензия Mendix позволит ЦПО сосредоточиться на создании решений, которые можно масштабировать по всей компании. Кроме того, при поддержке Совета Европы специалисты без опыта стандартной разработки смогут создавать приложения для решения бизнес-задач.

«Новый подход позволяет нашей ИТ-команде предоставлять клиентам готовые решения, и тем самым ConocoPhillips повышает ценность различных направлений их бизнеса, - сказал Майк Пфистер, директор по информационным технологиям ConocoPhillips. – Мы сосредоточены на инновациях в областях, которые дают конкурентное преимущество».

С момента первого внедрения Mendix, которое состоялось полтора года назад, ConocoPhillips выпустила 20 приложений корпоративного уровня, и еще больше находится в работе. Благодаря этому опыту компания теперь может создавать приложения в пять раз быстрее и привлекать более широкий круг специалистов.

«ConocoPhillips моделирует будущее разработки программного обеспечения, - сказал Дерек Роос, основатель и генеральный директор Mendix. – Предоставление разработчикам и бизнес-пользователям правильных инструментов с low-code и no-code при соответствующем управлении – ключ к созданию решений, которые обеспечивают реальную ценность для бизнеса. Все это повышает скорость и актуальность инициатив в области цифровых преобразований».