Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook

Команда «1С-КПД» расширила функциональность «1С:Документооборот» с помощью модуля синхронизации календарей «1С:Документооборот» и Microsoft Outlook. Теперь пользователи «1С:Документооборота» могут вносить изменения в календарь событий и эти изменения будут также дублироваться в календаре MS Outlook. Изменения происходят в двустороннем порядке, поэтому новые записи в MS Outlook будут также отображаться в календаре «1С:Документооборота». Модуль заметно ускоряет работу с календарями, делая отслеживание событий и планирование встреч – быстрее и проще.

«1С:Документооборот» является системой, призванной всесторонне оптимизировать работу любого предприятия. В свою очередь, модуль синхронизации календарей разрабатывался для того, чтобы и дальше упростить жизнь сотрудникам любой компании. Модуль позволяет полноценно синхронизировать календари «1С:Документооборот» и MS Outlook. Синхронизация зеркальная и работает по следующему принципу: при создании, изменении или удалении записи в одном календаре, аналогичные изменения происходят в другом календаре. При этом, изменений в интерфейсе обоих программ не происходит и пользователю ничего не нужно делать в процессе работы: синхронизация происходит в автоматическом режиме.

«1С:Документооборот постепенно обзаводится функционалом, приближающим его к званию полноценной рабочей среды, в которой можно выполнить все необходимые для организации задачи: от хранения документов до учета рабочего времени и планирования трудозатрат, — сказала Наталия Бурцева, директор "1С-КПД". – С каждым нашим нововведением мы стремимся приблизить «1С:Документооборот» к его функциональному пику».

Модуль интеграции работает локально на компьютере пользователя, так как «1С:Документооборот» для синхронизации обращается к установленному MS Outlook. Это означает, что задержка синхронизации из-за географической удаленности сервера исключена. Установка модуля абсолютно проста и занимает считанные минуты, ее может осуществить даже неопытный пользователь.