Navicon предлагает клиентам платформу для Search & AI-Driven Analytics

Navicon стала партнером-реселлером компании ThoughtSpot, головной офис которой находится в Саннивейл, Калифорния (США). Navicon предложит своим клиентам платформу для Search and AI-Driven Analytics, которая дает возможность работать с аналитикой сотрудникам, не связанным с технологиями, не требуя при этом специального обучения. Благодаря решению ThoughtSpot любой специалист может осуществлять поиск, используя простой язык, и незамедлительно получать ответ на свои вопросы, а также инсайты, на основании которых можно принимать решения. ThoughtSpot работает с данными из любого источника и может обрабатывать миллиарды записей без падения производительности.

Во многих компаниях над созданием отчетов работают специальные команды аналитиков. Но специалистов в них, как правило, намного меньше, чем тех, кто далее пользуется полученной аналитической отчетностью. В результате подготовка таких отчетов может затягиваться, и впоследствии они быстро теряют свою актуальность. Между тем, сотрудникам, ответственным за принятие решений, важно оперативно реагировать на изменения в бизнесе и на рынке – часто намного быстрее, чем создаются отчеты.

Новый подход к работе с данными был предложен компанией ThoughtSpot – разработчиком платформы для Search & AI-Driven Analytics. Вендор два года подряд входит в число лидеров рейтинга Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, составляемого Gartner. Платформа ThoughtSpot дает возможность бизнес-пользователям получать инсайты, освобождая их от необходимости обращаться к аналитикам по каждому небольшому вопросу. Все специалисты, от руководителей до фронтлайн-менеджеров, осуществляющих непосредственное общение с клиентами, могут использовать платформу с простым поиском по неограниченным объемам данных, которые могут составлять десятки терабайт и миллиарды записей. В решении также отсутствует ограничение по количеству пользователей, что делает его действительно уникальным на рынке BI-платформ.

С помощью ThoughtSpot любой пользователь может задать в строке поиска ключевые слова и оперативно получить необходимый отчет. Кроме того, благодаря механизму поиска SpotIQ, основанному на искусственном интеллекте, пользователи могут получать инсайты, о которых они ранее даже не думали. Достаточно просто указать для SpotIQ тему, ключевое слово или диаграмму, и система моментально сгенерирует дополнительные инсайты.

ThoughtSpot работает с любыми корпоративными приложениями и базами данных, расположенными как в облаке, так и on-premise. Благодаря ThoughtSpot Embrace пользователь может осуществлять поиск напрямую в популярных облачных хранилищах данных, таких как Snowflake, Amazon Redshift и Google BigQuery. Если он привлекает к анализу сразу несколько источников, платформа находит между ними связи, что позволяет создавать отчеты с высокой степенью детализации.

«Многим специалистам сегодня нужны отчеты "здесь и сейчас". Это определяет направление развития BI-рынка: появляются решения, которые с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения выводят бизнес-аналитику на абсолютно другой уровень. ThoughtSpot – не просто платформа, которая выполняет многоуровневый анализ и дает пользователям возможность самостоятельно генерировать отчеты. Благодаря технологии обработки естественного языка специалист может вести своеобразный событийный "диалог" с системой и своими данными: задавать вопросы по отчетам и полученным инсайтам, а также управлять их значимостью. ThoughtSpot становится полноценным аналитическим помощником, к которому можно обращаться в любое время», – сказал Андрей Капранов, директор центра инновационных технологий Navicon.

«Организациям требуется быстрый доступ к инсайтам для того, чтобы принимать решения. Сейчас это актуально как никогда ранее. В это же время многих "сдерживают" технологии, для работы с которыми требуются специальные навыки и быстрота реакции. Работая с Navicon, мы надеемся получить возможность открыть мощь Search and AI-driven Analytics тем компаниям, которые готовы к трансформации», – отметил Марк Мэйсон, ThoughtSpot.