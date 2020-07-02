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ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций группы на единую корпоративную информационную систему (КИС) на базе Oracle E-Business Suite. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу модернизации и расширения корпоративной системы, которая позволит решить задачи по интеграции всех информационных потоков подразделений группы ММК.

Лысьвенский металлургический завод – единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Продукция завода широко применяется в автомобильной промышленности, строительной индустрии, отраслях общего машиностроения, при производстве бытовой техники и др.

Как и в других организациях группы, вошедших в проект, в ММК-ЛМЗ теперь доступны объективные и своевременные данные о производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия и полной технологической цепочке в единой информационной системе. В ходе проекта были оцифрованы все бизнес-процессы, в том числе те, которые раньше велись вне информационной системы или в разрозненных ИТ-системах.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и удаленность ЛМЗ от основной площадки ММК определили особенности этого этапа модернизации: впервые в истории ММК внедрение и запуск крупной промышленной ERP были осуществлены удаленно. Высокопрофессиональная и слаженная работа проектной команды и эффективное управление проектом позволили успешно запустить систему в срок и с надлежащим качеством. Проект был реализован в максимально сжатые сроки – за шесть месяцев.

«Для любой компании, в том числе металлургической, цифровизация – это процесс внедрения в производство и в бизнес-процессы новейших технологий и лучших практик. ERP-система, с накопленными в ней данными – это такой же актив компании, как недвижимость и материальные ресурсы. Грамотно используя данный актив, можно более рационально и качественно принимать решения на всех уровнях управления, повышая эффективность деятельности компании. Для этого ММК разработал и успешно реализует стратегию цифровизации», – отметил директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин.

«Менеджмент Магнитогорского металлургического комбината всегда уделял и продолжает уделять большое внимание развитию информационных, а теперь цифровых технологий. Практически все инициативы компании имеют инновационную составляющую, что приносит значительные результаты для бизнеса, – отметил Денис Смирнов, директор департамента консалтинга Oracle в России и СНГ. – Мы поздравляем ММК с завершением очередного этапа модернизации и рады поддержать тактические и стратегические планы одной из крупнейших в мире металлургических компаний лучшими в своих классах решениями и облачными сервисами в соответствии с требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня».

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