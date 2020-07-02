«Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies

«Крок облачные сервисы» модернизировало и масштабировало платформу собственной разработки «Облако КРОК» с помощью продуктов Dell Technologies. Платформа создана в 2009 году на основе решений Dell Technologies, и одна из ключевых ее особенностей – совместимость программного интерфейса (API) реализованных сервисов с API Amazon Web Services.

Российский рынок, согласно данным аналитиков (IDC) растет вдвое быстрее, чем в мире. Он становится все более популярным как для российских, так и международных клиентов, которые развивают здесь филиальную сеть и запускают бизнес. Запрос от заказчиков в высокопроизводительных мощностях приводит к наращиванию вычислительных ресурсов у облачных провайдеров. В 2019 году под влиянием растущих потребностей пользователей аппаратная инфраструктура Облака КРОК была масштабирована на 70%. Кроме того, произведен апгрейд дисковой подсистемы и для клиентов презентован новый уровень хранения для требовательных приложений. Одной из его характеристик является возможность управления производительностью в динамике, без приостановки виртуальной машины.

На 2020 год также запланирован рост «Облака КРОК». В качестве основы для модернизации платформы провайдера также будут служить инфраструктурные решения Dell Technologies.

В рамках партнерства расширяются дата-центры, на базе которых «Крок облачные сервисы» оказывает услуги. На данный момент у компании три дата-центра в России (один из них – ЦОД «Компрессор» со статусом Tier III «Gold Certification of Operational Sustainability» Uptime Institute, другой – ЦОД «Волочаевская-2» со статусом Tier III Certification of Design Documents) и два партнерских дата-центра в Турции и России (ЦОД «Калининский). Облако КРОК построено с использованием серверов Dell EMC PowerEdge и программно-определяемого решения Dell EMC Scale IO.

«Крок облачные сервисы» предоставляет ресурсы как для размещения сервисов и бизнес-приложения, так и для развертывания сред для тестирования и развития новых продуктов и клиентских сервисов заказчиков.

«Безопасность, масштабируемость и высокая производительность платформы от Dell Technologies – чрезвычайно важные составляющие Облака КРОК, на которые полагаются наши клиенты, в том числе такие крупные агрегаторы, как Туту.ру. Это популярный туристический веб-сайт с трафиком в 40 млн. пользователей в месяц. Он использует Облако КРОК и для работы онлайн-ресурса, и как test/dev среду», – сказал Сергей Зинкевич, директор по развитию сервисов «Крок облачные сервисы».

«С ИТ-компанией КРОК, бизнес-юнитом которой является «Крок облачные сервисы», Dell Technologies успешно сотрудничает на протяжении порядка двадцати лет. Мы высоко оцениваем профессионализм команды партнера и рады, что это взаимно. Выбор платформы Dell Technologies в качестве основы Облака КРОК – доказательство ее большой производительности и надежности, – отметил представитель Михаил Орленко, директор департамента серверных и сетевых решений Dell Technologies в России.