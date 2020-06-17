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Veeam поможет организациям вывести стратегии управления данными в облаке на новый уровень

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Veeam Software открывает онлайн-конференцию VeeamON, ИТ-мероприятие в области управления данными. VeeamON объединит более 25 000 участников из 148 стран. В рамках конференции пройдет множество живых выступлений и интерактивных дискуссий, которые помогут компаниям лучше понять скрытые возможности их данных. Состоятся выступления топ-менеджмента Veeam: Билла Ларджента (CEO), Дэнни Аллана (CTO и старшего вице-президента по стратегии развития продуктов) и Джима Крюгера, (директора по маркетингу), а также сессии с приглашенными спикерами из IDC, Hero MotoCorp и IBM Cloud. Благодаря насыщенной программе клиенты получат ценную информацию, которая поможет им повысить эффективность стратегий непрерывности бизнеса и защиты данных и быстрее продвигаться по пути цифровой трансформации.

«VeeamON всегда открывал нашим клиентам и партнерам прекрасные возможности для общения, и в этом году традиция не нарушится, — сказал Билл Ларджент, CEO Veeam. — Мы, конечно, очень хотели лично приветствовать наших гостей в Лас-Вегасе, но из-за пандемии решили в этот раз организовать онлайн-мероприятие — так мы сохраним жизни и здоровье участников сообщества Veeam. В течение следующих двух дней участники конференции почувствуют уже хорошо знакомую им потрясающую, интересную и увлекательную атмосферу — с огромным объемом новой информации, посвященной будущему управления облачными данными. Мы даже проведем нашу легендарную вечеринку VeeamON: на закрытии мероприятия для всех участников состоится онлайн-концерт Кита Урбана».

Конференция в целом и главное выступление сегодня посвящены тому, как помочь нашим клиентам перейти к использованию гибридного облака или мультиоблачной инфраструктуры для обеспечения защиты данных, — добавил Джим Крюгер, директор по маркетингу Veeam. — В ходе многочисленных сессий наши клиенты, организации самых разных масштабов, получат полезную информацию, которая поможет им модернизировать свои модели обеспечения непрерывности бизнеса и защиты данных, чтобы продвигаться по пути цифровой трансформации. На выступлениях и обсуждениях в ходе VeeamON мы поделимся кейсами и рекомендациями из опыта внедрения новых моделей управл¬ения данными для локальных, гибридных и мультиоблачных решений в различных компаниях. Также мы объявим о выходе интереснейших новинок, которые позволят нашим клиентам перейти от устаревших неэффективных решений к более высокому уровню работы с данными — просто, гибко и надежно».

Veeam объявила, что за первый квартал 2020 года выручка компании (ARR) выросла на 21% относительно аналогичного периода предыдущего года. Также компания демонстрирует чрезвычайный успех модели подписки Veeam Universal License (VUL): рост продаж подписок по сравнению с прошлым годом среди более чем 375 000 клиентов компании составил 97%. Согласно недавнему исследованию, подготовленному IDC Semi-Annual Software Tracker по рынку репликации и защиты данных за второе полугодие 2019 года , Veeam демонстрирует самые быстрые темпы прироста выручки по сравнению как с предыдущим кварталом (9,8%), так и с аналогичным периодом прошлого года (20,5%), в 3 раза превосходя среднерыночные темпы роста. Ключевым фактором, обеспечившим успешное развитие компании, стал недавний выпуск самого функционального и надежного в отрасли решения, обеспечивающего полное управление данными и их защиту для гибридных облачных сред — Veeam Availability Suite (VAS) v10. Новое решение предлагает более 150 новых и возможностей и улучшений, в том числе поддержку современных NAS, мгновенное восстановление множеств виртуальных машин, улучшенную защиту от вирусов-вымогателей. Число уникальных загрузок нового VAS v10 уже превысило 200 000.



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