Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Qualcomm анонсировала первую мобильную 5G-платформу Snapdragon шестой серии

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур

Qualcomm Technologies, Inc. анонсировала Qualcomm Snapdragon 690 5G Mobile Platform, первую мобильную 5G-платформу 6 серии. Новая платформа разработана с целью расширить для пользователей во всем мире доступность 5G-технологий. Snapdragon 690 также имеет выдающийся встроенный ИИ-функционал и предлагает впечатляющие игровые возможности. Ожидается, что смартфоны на базе Snapdragon 690 вскоре анонсируют в том числе такие OEM/ODM-производители, как HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL и Wingtech.

«Мы стимулируем распространение 5G на разных уровнях, чтобы сделать новое поколение фотосъемки, искусственного интеллекта и игровых возможностей более доступным для широкого круга пользователей: сейчас уже запущено в производство и разрабатывается свыше 375 5G-моделей на базе 5G-решений Qualcomm Technologies, — сказал Кристиано Амон (Cristiano Amon), президент Qualcomm Incorporated. — Реализация 5G на платформах Snapdragon 6 серии способна сделать 5G-технологии доступными для более 2 млрд пользователей смартфонов во всем мире».

На платформе Snapdragon 690 впервые в 6 серии реализованы такие наиболее востребованные премиальные функции, как поддержка видео в формате 4K HDR с реальной 10-битной глубиной цвета, что позволяет передавать более миллиарда оттенков цвета и делать снимки с разрешением до 192 мегапикселей.

Поддержка 120 Гц дисплеев обеспечивает повышенную скорость обновления и более плавную отрисовку экрана. 5G-связь предоставит геймерам доступ к облачным многопользовательским играм практически в любое время и в любом месте.

Платформа Snapdragon 690 оснащена новейшей ИИ-системой Qualcomm AI Engine 5-го поколения, которая обеспечивает интеллектуальный функционал фото- и видеосъемки, голосовой перевод, продвинутую обработку изображений и расширенные игровые возможности.

На платформе Snapdragon 690 установлен процессор Qualcomm Kryo 560, производительность которого выше на 20% по сравнению с предыдущей моделью. Новая модемная система Snapdragon X51 5G Modem-RF System оптимизирована для 6-й серии: впервые на этой платформе реализованы гигабитные скорости и расширенное 5G-покрытие.

«Решение внедрить 5G-технологии на наших смартфонах Nokia, так же, как и пользовательский опыт Android, рассчитано на перспективу. В этом году мы стали первым производителем, который применил модульную платформу Qualcomm Snapdragon 765G 5G Modular Platform, и смартфон Nokia 8.3 5G стал воплощением нашей концепции действительно инновационного глобального 5G-решения, — сказал Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), главный директор по производству компании HMD Global. — Мы уверены, что с появлением мобильной платформы Snapdragon 690 наша концепция перспективных 5G-технологий и глобального 5G-роуминга станет более доступной всем поклонникам телефонов Nokia. Теперь наши инновационные технологии обработки изображения PureDisplay и ZEISS Imaging подарят пользователям новые впечатления в сетях 5G по еще более привлекательной цене. Вскоре мы поделимся подробной информацией об этой потрясающей модели, следите за новостями».

«5G — это новый принцип взаимодействия потребителей со своими устройствами. LG приветствует внедрение этой передовой технологии в более дешевых моделях путем интеграции с мобильной платформой Snapdragon 690», — сказал Ин-Кюн Ким (In-Kyung Kim), старший вице-президент LG Electronics по стратегическому развитию 5G и сетевых технологий.

«Мы будем внедрять 5G в нашем портфолио, используя для этого новую мобильную платформу Snapdragon 690, — сказал Сержио Буниак (Sergio Buniac), президент Motorola Mobility. — Для нас чрезвычайно важно, особенно сейчас, сделать технологию 5G доступной как можно большему числу потребителей во всем мире. С расширением сети расширяются и наши предложения».

«Экспансия 5G исключительно важна для нашей компании, — сказал Шигеру Кобаяши (Shigeru Kobayashi), генеральный менеджер подразделения персональных коммуникаций компании Sharp. — Мы всячески приветствуем первую мобильную платформу Qualcomm Technologies Snapdragon 6 серии».

«TCL уже анонсировала смартфоны на базе мобильной 5G-платформы Snapdragon 7 серии, и мы рады участвовать в запуске Snapdragon 690. Наша цель — выпускать экономичные и доступные устройства с 5G-функционалом, — отметил Чэнь Цзи (Chen Ji), генеральный менеджер глобального производственного центра и вице-президент TCL Communication. — Мы стараемся предоставить эту важнейшую технологию как можно большему числу потребителей».

Коммерческая доступность устройств на базе Snapdragon 690 ожидается во второй половине 2020 г. С появлением Snapdragon 690 число разрабатываемых и анонсированных устройств на базе 6 серии превысит 1800.



Другие материалы рубрики

Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей

Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей

Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе