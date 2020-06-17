Qualcomm анонсировала первую мобильную 5G-платформу Snapdragon шестой серии

Qualcomm Technologies, Inc. анонсировала Qualcomm Snapdragon 690 5G Mobile Platform, первую мобильную 5G-платформу 6 серии. Новая платформа разработана с целью расширить для пользователей во всем мире доступность 5G-технологий. Snapdragon 690 также имеет выдающийся встроенный ИИ-функционал и предлагает впечатляющие игровые возможности. Ожидается, что смартфоны на базе Snapdragon 690 вскоре анонсируют в том числе такие OEM/ODM-производители, как HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL и Wingtech.

«Мы стимулируем распространение 5G на разных уровнях, чтобы сделать новое поколение фотосъемки, искусственного интеллекта и игровых возможностей более доступным для широкого круга пользователей: сейчас уже запущено в производство и разрабатывается свыше 375 5G-моделей на базе 5G-решений Qualcomm Technologies, — сказал Кристиано Амон (Cristiano Amon), президент Qualcomm Incorporated. — Реализация 5G на платформах Snapdragon 6 серии способна сделать 5G-технологии доступными для более 2 млрд пользователей смартфонов во всем мире».

На платформе Snapdragon 690 впервые в 6 серии реализованы такие наиболее востребованные премиальные функции, как поддержка видео в формате 4K HDR с реальной 10-битной глубиной цвета, что позволяет передавать более миллиарда оттенков цвета и делать снимки с разрешением до 192 мегапикселей.

Поддержка 120 Гц дисплеев обеспечивает повышенную скорость обновления и более плавную отрисовку экрана. 5G-связь предоставит геймерам доступ к облачным многопользовательским играм практически в любое время и в любом месте.

Платформа Snapdragon 690 оснащена новейшей ИИ-системой Qualcomm AI Engine 5-го поколения, которая обеспечивает интеллектуальный функционал фото- и видеосъемки, голосовой перевод, продвинутую обработку изображений и расширенные игровые возможности.

На платформе Snapdragon 690 установлен процессор Qualcomm Kryo 560, производительность которого выше на 20% по сравнению с предыдущей моделью. Новая модемная система Snapdragon X51 5G Modem-RF System оптимизирована для 6-й серии: впервые на этой платформе реализованы гигабитные скорости и расширенное 5G-покрытие.

«Решение внедрить 5G-технологии на наших смартфонах Nokia, так же, как и пользовательский опыт Android, рассчитано на перспективу. В этом году мы стали первым производителем, который применил модульную платформу Qualcomm Snapdragon 765G 5G Modular Platform, и смартфон Nokia 8.3 5G стал воплощением нашей концепции действительно инновационного глобального 5G-решения, — сказал Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), главный директор по производству компании HMD Global. — Мы уверены, что с появлением мобильной платформы Snapdragon 690 наша концепция перспективных 5G-технологий и глобального 5G-роуминга станет более доступной всем поклонникам телефонов Nokia. Теперь наши инновационные технологии обработки изображения PureDisplay и ZEISS Imaging подарят пользователям новые впечатления в сетях 5G по еще более привлекательной цене. Вскоре мы поделимся подробной информацией об этой потрясающей модели, следите за новостями».

«5G — это новый принцип взаимодействия потребителей со своими устройствами. LG приветствует внедрение этой передовой технологии в более дешевых моделях путем интеграции с мобильной платформой Snapdragon 690», — сказал Ин-Кюн Ким (In-Kyung Kim), старший вице-президент LG Electronics по стратегическому развитию 5G и сетевых технологий.

«Мы будем внедрять 5G в нашем портфолио, используя для этого новую мобильную платформу Snapdragon 690, — сказал Сержио Буниак (Sergio Buniac), президент Motorola Mobility. — Для нас чрезвычайно важно, особенно сейчас, сделать технологию 5G доступной как можно большему числу потребителей во всем мире. С расширением сети расширяются и наши предложения».

«Экспансия 5G исключительно важна для нашей компании, — сказал Шигеру Кобаяши (Shigeru Kobayashi), генеральный менеджер подразделения персональных коммуникаций компании Sharp. — Мы всячески приветствуем первую мобильную платформу Qualcomm Technologies Snapdragon 6 серии».

«TCL уже анонсировала смартфоны на базе мобильной 5G-платформы Snapdragon 7 серии, и мы рады участвовать в запуске Snapdragon 690. Наша цель — выпускать экономичные и доступные устройства с 5G-функционалом, — отметил Чэнь Цзи (Chen Ji), генеральный менеджер глобального производственного центра и вице-президент TCL Communication. — Мы стараемся предоставить эту важнейшую технологию как можно большему числу потребителей».

Коммерческая доступность устройств на базе Snapdragon 690 ожидается во второй половине 2020 г. С появлением Snapdragon 690 число разрабатываемых и анонсированных устройств на базе 6 серии превысит 1800.