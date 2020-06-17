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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»

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В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Аладдин Р.Д.» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность программного комплекса Jacarta Management System (JMS), ПК Jacarta версии 1.5 и ПК Securlogon, служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные в коммерческих структурах, органах государственной власти и на промышленных предприятиях, с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Jacarta Management System (JMS) является программным средством управления средствами аутентификации, реализующим функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности.

ПК Jacarta версии 1.5 является программным средством защиты информации от несанкционированного доступа и выполняет функции по защите персональных данных в соответствии с приказами ФСТЭК России.

Программный комплекс Securlogon предназначен для обеспечения строгой двухфакторной аутентификации пользователей информационных систем и/или отдельных выделенных APM под управлением операционной системы «Ред ОС». Комплекс позволяет обеспечить централизованную настройку и внедрение строгой двухфакторной аутентификации с использованием удобных графических приложений, а также применение настраиваемых политик входа в ОС, как для доменных, так и для локальных учетных записей пользователей.

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