Novartis Pharmaceuticals внедрила решение Commvault для резервного копирования

Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о внедренном решении и опыте его успешного использования в международной фармацевтической компании Novartis Pharmaceuticals.

Решение Commvault Complete Backup and Recovery используется в компании Novartis Pharmaceuticals более двух лет, в основном для резервного копирования рабочих станций на Windows и Linux, и баз данных Oracle и Microsoft SQL, а также активно применяется в других ИТ-задачах.

Филипп Газа (Filip Hasa) инженер по резервному копированию в компании Novartis Pharmaceuticals, сказал: «Решение Commvault значительно упростило послеаварийное восстановление данных, а также помогло при миграции со старых серверов FX на нового сервера FX – используя функциональность VMware мы смогли переместить без потерь данных только 50% дисков и не могли управлять процессом миграции. C помощью функции Commvault Live Sync мы смогли перемещать по 150 машин в день и в результате закончили миграцию вдвое быстрее. Решение Commvault – единая платформа, в которой все операции выполняются из одной консоли управления. Сокращены до минимума затраты времени на резервное копирование, во внутренней среде Commvault можно запрограммировать автоматическое выполнение операций, которые раньше выполнялись в ручном режиме, например, развертывание в удаленном офисе. Решение Commvault помогло нам сэкономить деньги на инфраструктуре, потому что для генерации мгновенных снимков Intellisnap использует очень простую конфигурацию. Стабильность решения великолепная – у нас ни разу не зависла база данных. Сейчас с его помощью мы обеспечиваем защиту 12 тыс. виртуальных машин».

В Novartis так же отметили специализированную систему Hyperscale Appliance, которая работает как media agent с диском, и назвали ее лучшей опцией для хранения данных: «Это очень удобная интегрированная функциональность, которой нет ни у одного другого производителя средств резервного копирования. Другие производители реализуют этот функционал с помощью решений третьих фирм, однако для их использования нужен обмен данными через сеть, которого нет при применении Hyperscale».

«Мне очень нравится, что компания продолжает выпускать новые функции – каждые три месяца я получаю Feature Pack, a каждую неделю выпускаются релизы hotfix, – отметил Филип Газа. — Помимо прочего, я очень доволен опытом общения со службой поддержки Commvault. Они всегда отвечают в течение двух часов. Если обнаружена какая-то проблема, то каждые три дня они информируют о том, как идет работа над ее устранением».

Novartis Pharmaceuticals использует решение Commvault внутри корпоративной инфраструктуры (on-premises), и средства, потраченные на его внедрение уже окупились. Сейчас в компании тестируется резервное копирование в облачной среде, Novartis планирует развернуть в облаке «горячий» резервный дата-центр уже до конца 2020 г.

Решение Commvault Complete Backup and Recovery предназначено для комплексной защиты данных, которые хранятся на нескольких площадках. Это ПО обеспечивает восстановление после аварий (Disaster Recovery, DR), управление мгновенными снимками, защиту клиентских устройств (endpoint), архивирование, а также может использоваться как сервис по модели Software as a Service (SaaS).