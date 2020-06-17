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«Автоматика» завершила реконструкцию сборочно-монтажного производства ПО «Электроприбор»

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

В ходе реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства специальных изделий» ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», провело реконструкцию одного из корпусов предприятия с целью увеличения производственных мощностей аппаратных связи. Реконструкция осуществлена в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.».

Реконструкция корпуса проводилась с 2016 г. и завершилась в июне 2020 г. Результатом реализации проекта стало увеличение мощностей серийного выпуска изделий для нужд силовых ведомств России.

В настоящее время совместно с «Госжилстройтехинспекцией» Пензенской области ПО «Электроприбор» проводит мероприятия по вводу в эксплуатацию и постановке на учет обновленного корпуса. Ввод корпуса в эксплуатацию планируется в первой половине июля 2020 г.

«Предприятия концерна "Автоматика" активно участвуют в выполнении мероприятий ключевых федеральных целевых программ в интересах развития оборонно-промышленного комплекса. Проекты по модернизации оборудования и реконструкции производства являются важным инструментом повышения операционной эффективности наших предприятий. Они позволяют оптимально использовать производственные ресурсы, повысить технологическую безопасность и энергоэффективность производства, обеспечить бесперебойность функционирования всех производственных процессов, создать комфортные и безопасные условия работы для наших сотрудников и повысить производительность труда», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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