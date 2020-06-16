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Synology представила All-Flash систему FS3600

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Synology Inc. объявила о выпуске системы FS3600 — новейшего устройства All-Flash из семейства сетевых серверов хранения данных FlashStation. Система хранения данных FS3600 предназначена для решения задач с низким уровнем задержек и обеспечивает выполнение более 195 000 операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи блоками по 4 КБ. Это экономичное решение поддерживает масштабирование до 72 дисков и подходит для баз данных, виртуальных машин, обработки онлайн-транзакций (OLTP) и других сред с высокой частотой операций ввода-вывода.

«Емкость и масштабируемость всегда играли важную роль, однако спрос на более быстрые и более производительные решения для хранения данных сделал пропускную способность и время отклика критически значимыми факторами даже в общих сферах применения, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology Inc. — При конкурентоспособной совокупной стоимости владения устройство FS3600 соответствует требованиям к высокой производительности и в то же время предоставляет широкие возможности масштабирования для удовлетворения будущих потребностей в ресурсах хранения данных».

Устройство FS3600 оснащено 12-ядерным процессором Intel Xeon и поддерживает сетевые карты до 56GbE. Оно предназначено для широкого спектра задач, которым требуется система хранения с высокой пропускной способностью и низким уровнем задержек, например виртуализация, анализ больших данных, OLTP, глубокое обучение и обучение ИИ, а также постобработка видео с высоким разрешением.

Масштабируемость. До 72 дисков. Встроенные порты 10GbE. 2 порта 10GbE и 4 порта 1GbE. Поддержка сетевых карт до 56GbE. Поддержка плат расширения 10GbE/25GbE/40GbE/56GbE. Производительность. Более 195 000 операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи блоками по 4 КБ по протоколу iSCSI.

Решения Synology для управления данными упрощают развертывание и обеспечивают защиту критически важной инфраструктуры бизнеса. Централизованные решения для резервного копирования позволяют защитить виртуальные машины VMware и Hyper-V, конечные точки Windows, а также учетные записи Microsoft 365 и G Suite. Управляйте всеми задачами резервного копирования на едином портале и быстро восстанавливайте данные с помощью гибких методов восстановления.

Интеграция со средами VMware и Windows Server обеспечивает более простое управление системой хранения и согласованную с приложениями защиту данных. Snapshot Replication обеспечивает защиту общих папок и LUN для общих рабочих нагрузок.

Совместное использование FS3600 и еще одного идентичного устройства позволяет создать кластер высокой доступности. Архитектура «активный-пассивный» обеспечивает автоматическое переключение служб в течение нескольких секунд после сбоя устройства.



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