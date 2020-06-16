Разработчик «Р7-Офис» намерен потеснить Microsoft в сегменте облачных сервисов

«Новые коммуникационные технологии», разработчик «Р7-Офис», намерена потеснить Microsoft в сегменте облачных сервисов. Компания выпустила облачный офисный сервис со встроенным мессенджером по стоимости в 2 раза ниже зарубежных аналогов. С новым продуктом производитель планирует занять до 10% российского рынка облачных офисов в течение первого года.

Облачный офис от Р7 предназначен для среднего и малого бизнеса, для небольших команд, которые хотят решить вопрос совместной работы сотрудников с документами, корпоративным порталом, почтой, календарем, проектами, CRM.

Впервые среди отечественных разработчиков облачных решений компания предлагает пользователям встроенный в онлайн офис полнофункциональный корпоративный мессенджер для индивидуальных и групповых аудио-видео звонков, доступный по модели SaaS в пакете офисных приложений. Как в привычных мессенджерах пользователь может обмениваться текстовыми сообщениями и файлами, проводить видеосовещания с любым количеством участников и созваниваться с коллегами. Автоматически обновляемый список контактов избавляет от необходимости добавлять или удалять контакты вручную.

Компания «Новые коммуникационные технологии» первой среди российских компаний разработала и запустила продажи облачного офиса по модели SaaS с таким функционалом.

Пользователь облачного сервиса «Р7-Офис» в любой момент может решить перейти от SaaS модели к работе во внурикорпоратиной сети и перенести все данные из облака на свой корпоративный сервер. Такой возможности нет у Google Suite и Microsoft Office 365.

Облачный сервис «Р7-Офис» написан на технологии HTML5 с использованием Canvas, что дает ему возможность открывать форматы MS Office нативно без какой-либо конвертации. При этом офисы, сделанные на основе ODT формата, при открытии файлов MS Office конвертируют их в формат ODT, что может привести к искажению форматов, потери информации и пр.

Бизнес получает законченное полнофункциональное решение для своего офиса по цене 175 руб. за пользователя в месяц при годовой подписке, что в 2 раза меньше по стоимости аналогов зарубежного производства, представленных на российском рынке.