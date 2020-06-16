HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных

Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировала обновления систем хранения данных (СХД) и HPE Nimble Storage в рамках развития своей интеллектуальной платформы для данных. Это портфель решений, опирающихся на искусственный интеллект (ИИ), разработанных для работы в мультиоблачной среде и предоставляемых заказчикам по модели «как услуга». Платформа обеспечивает гарантированную доступность и высокую производительность приложений, гибкость и автоматизацию.

Теперь к этим возможностям добавляется: для Primera – базовая автономность от человека в обеспечении доступности; для Nimble – поддержка нового типа накопителей данных Storage Class Memory (SCM, память класса хранилища, энергонезависимая и обеспечивающая минимальные задержки на доступ).

Новые возможности включают самооптимизацию системных процессов благодаря встроенному в HPE Primera ИИ. Система хранения теперь лучше готова к возможным отказам различных компонентов, заранее выстраивая оптимальные пути изоляции проблем и продолжения нормальной работы приложений.

Расширенную перекрестную аналитику в HPE InfoSight для платформы виртуализации Microsoft Hyper-V. Теперь, как и ранее для VMware, InfoSight может визуализировать возникающие задержки и давать рекомендации по улучшению производительности на всех уровнях инфраструктуры, от компонентов СХД Nimble до отдельных виртуальных машин.

Аварийное восстановление после масштабного сбоя благодаря возможности репликации по трем ЦОДам в HPE Primera и HPE Nimble, а также практически мгновенную асинхронную репликацию для HPE Primera.

Поддержку конфигураций HPE Primera с дисками только интерфейса NVMe или смешанных конфигураций NVMe-SAS, которые улучшают производительность приложений на определенных профилях нагрузки.

Поддержку модулей SCM в HPE Nimble, которые способны обеспечить снижения времени отклика в 2 раза для ряда архитектурно совместимых приложений.

Поддержку виртуальных томов VMware vVols для Primera для автоматизации выделения емкости по запросы от виртуальных машин (Nimble уже поддерживают vVol).

«Теперь для поддержания непрерывности бизнес-процессов компании должны как никогда ранее защищать свои данные, – сказал Омер Асад (Omer Asad), вице-президент и главный исполнительный директор по продуктам HPE Primera и HPE Nimble. – Заказчики Primera и Nimble имеют возможность ускорить внедрение инноваций и адаптироваться к меняющимся условиям, сохраняя при этом стабильный денежный поток благодаря потреблению ресурсов как услуги через HPE GreenLake. HPE снижает риски и затраты, а также устраняет сложности, связанные с защитой данных. Мы обладаем самыми умными в мире решениями для хранения, которые используют ИИ для самооптимизации в режиме реального времени, предоставляя заказчикам возможность управлять своей инфраструктурой гибко и надежно».

«HPE была нашим партнером в разработке новой стратегии хранения, и переход на HPE Primera позволил нам создать надежную инфраструктуру, – сказал Скотт Худ (Scott Hood), старший менеджер ИТ-команды Deloitte ITS в Deloitte Services LP. – Наши критически важные приложения работают на Primera. А простая в управлении инфраструктура, способная самооптимизироваться, экономит нам время на обслуживание наших ИТ-систем. Благодаря этому мы можем сосредоточиться на работе с нашими клиентами».

Сегодня, чтобы ускорить развитие и повысить устойчивость своего бизнеса, компании ищут возможность быстро выводить на рынок новые приложения, продолжая при этом поддерживать уже существующие. Однако ИТ-отделы с трудом справляются с новыми задачами, поскольку они заняты поддержкой критически важных приложений и данных. В результате, они вынуждены жертвовать гибкостью ради стабильности работы. HPE Primera и HPE Nimble помогают не делать этот выбор, разгружая администраторов и обеспечивая постоянную доступность приложений. А возможности этих СХД для гибкого выделения ресурсов и их оплаты по мере использования с программой HPE Greenlake, дают возможность быстро и с минимальными рисками внедрять новые сервисы и приложения.

«В Grove City College мы используем технологии для расширения границ обучения: например, для видеолекций и онлайн-курсов, которые выходят за рамки учебной программы, – сказал Винс Дистази (Vince Distasi), директор по информационным технологиям Grove City College. – Раньше мы выбрали HPE 3PAR, потому что доступность сервисов имеет для нас первостепенное значение. А потом мы были рады узнать о системе HPE Primera и её гарантии 100% доступности данных. Ей очень комфортно пользоваться, и нам нравится, что нам удалось сохранить существующий массив HPE 3PAR, перенести его во второй ЦОД и связать с новой Primera репликацией на случай аварийного восстановления для дополнительной защиты. До сих пор наш опыт работы с HPE Primera превосходил все наши ожидания. Процесс настройки и внедрения был понятным и простым. С тех пор, как система начала работать, мы стали предоставлять больше новых, улучшенных услуг нашему постоянно меняющемуся студенческому сообществу».

«Как предприятие жилищно-коммунального сектора, мы стремимся получить максимальную отдачу от наших небольших ИТ-ресурсов и в то же время предлагать нашим клиентам тот же уровень инновационности, что и у наших более крупных конкурентов в сфере коммунальных услуг, – сказал Майк Харрис (Mike Harris), директор по информационным технологиям оператора жилищно-коммунального хозяйства округа Кларк, штат Вашингтон . – Вот почему нам нравится работать с HPE Nimble – нам не нужно тратить наше драгоценное время на рутинное администрирование и устранение сбоев. Отличные возможности прогнозирования, которые предоставляет HPE InfoSight, позволяют нам быть уверенными в том, что мы не получим неприятных сюрпризов от нашей среды хранения данных. Нашим приоритетом является постоянное быстрое функционирование наших приложений. Поэтому мы с нетерпением ждем обновлений для HPE Nimble, которые повысят производительность и обеспечат непрерывность работы».

В условиях сегодняшнего быстроменяющегося рынка ИТ-команды и предприятия не могут позволить себе тратить время на «тушение пожаров» и постоянную борьбу с проблемами в ЦОДе. HPE InfoSight, самый продвинутый ИИ для поддержки инфраструктуры, помогает ИТ-специалистам сосредоточиться на развитии бизнеса, прогнозируя и предотвращая сбои как в аппаратных компонентах, так и в виртуальной среде. HPE выводит использование ИИ на новый уровень, наделяя HPE Primera возможностью действовать автономно, без необходимости онлайн-подключения к InfoSight, чтобы обеспечить непрерывную и быструю работу критически важных приложений.

Архитектура HPE Primera включает в себя встроенный движок ИИ, обученный на глобальных моделях из «большого» InfoSight, чтобы в реальном времени предсказывать поведение приложений и закономерности производительности. На основе локального анализа телеметрии Primera динамически оптимизирует выделение ресурсов для обеспечения прогнозируемой производительности.

А одна из важных возможностей HPE InfoSight – аналитика происходящего на всех уровнях инфраструктуры, от «железа» до виртуальных машин, теперь доступна и для виртуализации Microsoft Hyper-V (пока только для СХД Nimble). Перекрестная аналитика телеметрии из разных частей ИТ-спектра гораздо точнее выявляет аномалии в производительности и проблемы, возникающие между СХД и виртуальными машинами, а также неоптимально используемые ресурсы.

HPE Primera подняла планку для корпоративных СХД, предоставив гарантию 100% доступности данных на одной площадке. Но для обеспечения максимальной защиты приложений от катастрофических событий масштаба целой ИТ-площадки или даже более крупных, необходимо, чтобы данные приложений хранились в нескольких географических распределенных местах. Primera теперь она включает в себя усовершенствованное ПО HPE Peer Persistence, которое обеспечивает возможность синхронной репликации данных сразу в две резервные площадки. Например, это может быть резервный ЦОД в соседнем здании и арендуемая площадка за несколько десятков километров (удаленность определяется задержками в канале). Такая двухуровневая защита позволяет не только защиться от крупномасштабного сбоя, влияющего сразу на две площадки, но и обеспечить разные уровни обслуживания в случае аварийного восстановления для разных приложений. Например, критически важные данные можно восстаналивать поближе к пользователям, а второстепенные выносить на более дешевую удаленную площадку.

В Primera стала доступна почти мгновенная асинхронная репликация на большие расстояния с целевой точкой восстановления (RPO) в 1 минуту.

Приобретая HPE Nimble, компании получают платформу с высокой доступностью на уровне «шести девяток» на одной площадке, HPE Peer Persistence с автоматическим восстановлением после отказа на двух других площадках (как и в Primera) и возможность асинхронной репликации на большие расстояния на собственную СХД или в облако.

Как на HPE Primera, так и на HPE Nimble, репликация может быть настроена за считанные минуты без специальных навыков работы с СХД, дополнительных трат на ПО и необходимости в профессиональном обслуживании. Все новые возможности включены в базовую лицензию «все-включено» в соответствии с политикой HPE, для их активации достаточно просто обновить прошивку СХД.

Для обеспечения максимального быстрого времени отклика приложений требуется правильная архитектура хранения данных, позволяющая использовать по максимуму преимущества и экономические аспекты протоколов нового поколения и твердотельных носителей, включая NVMe и Storage Class Memory. В HPE Primera заложена многоузловая, полностью активная архитектура, которая обеспечивает сверхнизкую задержку при 75% операций ввода/вывода на уровне 0,25 мс. Теперь HPE Primera поддерживает конфигурацию All-NVMe, что позволяет полнее использовать ее массово-параллельную архитектуру для обеспечения более высокой производительности. Например, для SAP HANA HPE Primera в конфигурации All-NVMe теперь поддерживает в 2 раза больше узлов.

SCM раскрывает мощнейший потенциал быстродействия на уровне оперативной памяти, но с полной энергонезависимостью. Однако, накопители SCM пока стоят дорого для постоянного хранения всех оперативных данных. HPE Nimble, благодаря своей уникальной архитектуре CASL, разработанной для эффективного кэширования внутренней файловой системы, всегда показывала высокую производительность чтения в гибридных SSD/HDD конфигурациях. Сегодня мы объявляем об оптимизации архитектуры CASL для кэширования на SCM, чтобы теперь уже ускорять гибридные конфигурации SCM/SSD. Это позволяет снизить среднюю задержку в два раза до уровня не более 0,25 мс, с минимальным влиянием на цену СХД.

Сегодня компании из всех отраслей трансформируют методы разработки и развертывания приложений, активно применяя автоматизацию на всех этапах. Виртуальные тома (vVol) оптимизируют операции управления ресурсами хранения с помощью сервисов, ориентированных на динамические виртуальные машины. Вслед за HPE Nimble, HPE Primera теперь поддерживает vVol и предоставляет полный набор возможностей vVol, включая аварийное восстановление после сбоя с поддержкой Site Recovery Manager.

«По мере того, как темпы разработки приложений ускоряются, VMware работает вместе с HPE над упрощением управления СХД, – сказал Ли Кэсвелл (Lee Caswell), вице-президент по маркетингу VMware. – HPE является нашим ведущим партнером по применению VMware Virtual Volumes и помогает заказчикам по всему миру автоматизировать выделение ресурсов хранения для современных приложений в средах VMware vSphere и в гибридном облаке посредством VMware Cloud Foundation».

Для контейнеров с сохраняющими свое состояние (stateful) приложениями компаниям необходимо хранилище, поддерживающие программно-определяемую автоматизацию. HPE Primera, как и HPE Nimble, теперь поддерживает драйвер CSI для Kubernetes, чтобы наделить разработчиков возможностями для динамического управления хранением данных. Контейнерные платформы, такие как HPE Container Platform, таким образом становятся интегрированными с HPE Primera на достаточном уровне для критически важных корпоративных приложений.

Новый релиз операционной системы HPE Primera OS 4.2, открывающий описанные выше возможности, будет доступен по всему миру в 3 квартале 2020 г. бесплатно для заказчиков HPE Primera, имеющих действующие контракты на поддержку.

HPE Primera NVMe уже сейчас доступна для заказа по всему миру.

Драйвер HPE CSI для Kubernetes 1.1.1 доступен для HPE Primera уже сейчас.

Комплекты SCM-накопителей объемом 1,5 ТБ для HPE Nimble для существующих или новых флеш-массивов HPE Nimble AF60 или AF80 доступны уже сейчас.

Репликация по трем ЦОДам для HPE Nimble доступна по всему миру уже сейчас как часть релиза NimbleOS 5.2 для любого заказчика HPE Nimble, имеющего действующий контракт на поддержку.

Перекрестная аналитика HPE InfoSight для Hyper-V будет доступна по всему миру в июле 2020 года для любого заказчика HPE Nimble, имеющего действующий контракт на поддержку.