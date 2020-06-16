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Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

R-Style Softlab реализовала поддержку новой версии форматов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) для работы банков с запросами и постановлениями судебных приставов-исполнителей согласно новым видам сведений СМЭВ 3. Функциональность доступна в модуле «RS-Connect. Обмен с ФССП» из линейки программных продуктов RS-Connect, предназначенной для онлайн-взаимодействия с государственными информационными системами.

Обновления позволяют банкам работать с новой версией форматов ФССП в части запросов должностных лиц ФССП России, а также постановлений об ограничении или аресте. В новых видах сведений добавлены сообщения, подтверждающие получение участниками обмена, то есть ФССП и банком, всех электронных сообщений. Кроме того, в модуле «RS-Connect. Обмен с ФССП» продолжается поддержка предыдущей версии форматов ФССП.

«ФССП планомерно переводит кредитные организации на электронный обмен по видам сведений формата 1.1.1, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Наша реализация полностью соответствует требованиям данных форматов и позволяет автоматизировать работу как по запросам должностных лиц ФССП, своевременно формируя ответы на них, так и по постановлениям об ограничении или аресте, автоматически передавая информацию в банковские системы и формируя уведомления об их исполнении в адрес ФССП».



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