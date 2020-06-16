Банк «Дом.рф» запустил процесс открытия расчетных счетов на базе омниканальной платформы компании «Диасофт»

Банк «Дом.рф» запустил новый автоматизированный процесс открытия расчетного счета для компаний малого бизнеса – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новый бизнес-процесс позволяет клиентам открыть счет за 30 минут.

Подробная информация с реквизитами счета направляется клиенту на e-mail и мобильный телефон сразу же после подачи заявления. ИТ-решение реализовано на омниканальной цифровой платформе компании «Диасофт». Оно обеспечивает полную автоматизацию получения и проверки данных, что значительно сокращает сроки открытия счета.

Следующий этап проекта банка «Дом.рф» и компании «Диасофт» предполагает создание личного кабинета, в котором клиенты смогут самостоятельно загружать необходимые документы, назначать встречи представителям банка и отслеживать статусы заявок.

«Внедрение нового бизнес-процесса направлено на повышение эффективности операционной деятельности и улучшение клиентского опыта. Значительное сокращение времени открытия расчетного счета позволит компаниям малого бизнеса максимально быстро выходить на рынок», – отметил заместитель председателя правления банка «Дом.рф» Данила Литвинов.

«Банк продолжает внедрять инновационные технологии в процессы клиентского обслуживания, делая его более удобным, при этом снижая операционные расходы и уровень риска. Запуск данного решения является одним из этапов создания экосистемы для малого бизнеса», – сказал заместитель председателя правления банка «Дом.рф» Михаил Громов.

Евгений Сентябрев, член правления, директор департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт», сказал: «Мы предоставляем клиентам не отдельные ИТ-решения, а единую платформу развития бизнеса с множеством цифровых сервисов. Мы ценим сотрудничество с нашим стратегическим клиентом, банком "Дом.рф", который, следуя платформенному подходу, в короткие сроки запускает новые бизнес-сервисы для своих клиентов».