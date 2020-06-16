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Abbyy опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Abbyy представила NeoML – библиотеку машинного обучения с открытым кодом, доступную на платформе GitHub. Библиотека поддерживает современные методы как глубокого, так и классического машинного обучения, которые работают в облачной среде, на десктопах и мобильных платформах. NeoML оптимизирован для работы на процессорах CPU и может применяться для самого широкого круга сценариев.

Библиотека уже поддерживает языки программирования С++, Java, Objective C, а в ближайшее время Abbyy добавит к ним Python. Нейросети библиотеки поддерживают до 100 слоев, а для классического машинного обучения доступны более 20 алгоритмов. По результатам внутренних тестов, скорость библиотеки на задачах обработки изображений превышает аналоги на 15-20%. Благодаря поддержке открытого стандарта ONNX, библиотека может использовать модели из других фреймворков, позволяя разработчикам задействовать оптимальную комбинацию инструментов. Стандарт создан и поддерживается совместно Microsoft, Facebook и другими партнерами как проект с открытым исходным кодом. NeoML разрабатывается в Microsoft Visual Studio.

С помощью библиотеки NeoML разработчики могут дополнять свои приложения различными возможностями на основе технологий искусственного интеллекта: компьютерного зрения и обработки естественного языка. Модели, созданные с помощью алгоритмов NeoML, решают задачи идентификации, классификации, семантической сегментации, прогнозирования и другие задачи, актуальные для бизнеса. Например, банки могут разрабатывать, обучать и применять модели для предсказания спроса на кредиты, а «зеленые» компании – для контроля состояния окружающей среды.

«Все больше компаний, включая таких гигантов, как Microsoft, Google, Apple, Facebook активно делятся своими решениями с open source-сообществом. Сегодня Abbyy тоже открывает доступ к актуальным инструментам машинного обучения, публикуя библиотеку NeoML на GitHub, – сказал Иван Ямщиков, AI-евангелист Abbyy. – Разработчики Abbyy используют NeoML для задач компьютерного зрения и обработки естественного языка при работе со структурированными и неструктурированными документами. Преимущества библиотеки — скорость работы обученных моделей и её кросс-платформенность».

«Один из главных приоритетов для Microsoft – развитие open source экосистемы, в особенности – в сфере искусственного интеллекта, – отметил Константин Гольдштейн, ведущий эксперт по стратегическим технологиям Microsoft в России. – Мы рады поддержать нашего партнера Abbyy, ведущего разработчика ИИ-решений в России и в мире, на этом важном этапе. NeoML откроет целый ряд возможностей по использованию нейросетей в бизнес-сценариях. Поддержка стандарта ONNX и размещение проекта на GitHub позволят сделать библиотеку глобально доступной и создать вокруг нее обширную экосистему разработчиков».

Доступ к исходным кодам можно получить на официальном репозитории проекта на GitHub. Представители бизнеса, разработчики и data scientist во всем мире могут принять участие в совместной разработке, предложив идеи по улучшению кода. NeoML можно использовать на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Библиотека поддерживает процессоры CPU и GPU. Открытый код фреймворка предоставляется под лицензией Apache 2.0 License.



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