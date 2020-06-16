Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

«1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом автозавода «Урал»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Команда «1С-Рарус» автоматизировала кадровый учет, расчет заработной платы, а также прочих начислений и удержаний для 6 тысяч сотрудников завода «Урал» с помощью системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». Проект по методологии Agile позволил предприятию в сжатые сроки формировать отчётность.

Автозавод «Урал» — один из крупнейших производителей полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке. Завод выпускает вахтовые автобусы, спецтехнику, тягачи, самосвалы. В общей сложности линейка предприятия насчитывает более 250 модификаций и комплектаций машин.

Для регулярной поддержки актуального законодательства, потребовалась программа, позволяющая оптимизировать и регламентировать документооборот по процессам расчета заработной платы и кадрового учета.

Также планировалось снизить стоимость поддержки информационной системы за счет внедрения типового программного продукта с возможностью реализации требуемых доработок используя расширения, внешние обработки и отчеты.

Для достижения этих целей была выбрана программа «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», а для быстрого и точного внедрения по методологии Agile — команда партнера «1С-Рарус».

Запуск в промышленную эксплуатацию новой системы был выполнен в условиях ограниченного доступа к исторической системе с помощью разработанной концепции переноса начальных остатков и оборотных данных с начала года. Для переноса остатков по отпускам был разработан нетривиальный алгоритм разбора и загрузки данных по всем сотрудникам. Учтены как основные, так и дополнительные отпуска. Такая концепция загрузки начальных остатков позволила сформировать корректную отчетность уже с начала года.

В ходе проекта реализованы следующие задачи. Разработан реестр функциональных требований к системе кадрового учета и расчета заработной платы. Требования включают решения управленческих задач с достаточным уровнем аналитики. Разработана концепция переноса начальных данных и шаблоны загрузки в целевую систему. Документ описывает подходы к загрузке исторических данных для корректной работы системы в будущем.

Проведено обучение пользователей системы и специалистов разработки с целью дальнейшего развития и сопровождения информационной системы. Оказана методологическая и техническая поддержка пользователей на всех этапах внедрения системы.

Несмотря на короткие сроки отказа от исторической системы, внедрение было реализовано успешно и позволило улучшить ключевые бизнес-процессы кадрового учета и расчета заработной платы сотрудников завода.

Другие материалы рубрики

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке

Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

В 2024 г. дисковые накопители по-прежнему будут хранить более половины мировых данных

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе