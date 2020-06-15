Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Yeastar и CompTek сообщили о заключении партнерского соглашения. С этого момента продуктовый портфель CompTek пополнится линейкой инновационных продуктов и решений Yeastar, полностью соответствующих технологиям нового поколения в области связи.

«Мы очень рады предстоящему сотрудничеству с CompTek, взаимодействие с которым будет строиться на удачном сочетании эффективных решений Yeastar и значительном профессиональном опыте экспертов российской компании. Наша совместная работа позволит малым и средним предприятиям использовать все преимущества современных телекоммуникационных систем. Сотрудничество с компанией CompTek и ее партнерами даст нам возможность расширить свое присутствие на местном рынке», – сказал Алан Шен, генеральный директор Yeastar.

Важным моментом является адаптированность продуктов Yeastar к требованиям российского рынка. CompTek, обладая широкой партнерской сетью, берет на себя продвижение всего спектра инновационных решений вендора, пред- и постпродажное техническое обслуживание оборудования.

По мнению руководства CompTek, добавление Yeastar в дистрибьюторский портфель компании продиктовано растущей потребностью партнеров в экономичных, основанных на открытых стандартах коммуникационных решениях.

Оборудование Yeastar позволяет решать самые разнообразные задачи – от оснащения домашнего офиса до построения отказоустойчивых территориально распределенных коммуникационных решений достаточно крупных компаний.

Другие материалы рубрики

Главу российского Autodesk меньше, чем за год, поменяли дважды

Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая

Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут

Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля

Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе