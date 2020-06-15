Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве

Yeastar и CompTek сообщили о заключении партнерского соглашения. С этого момента продуктовый портфель CompTek пополнится линейкой инновационных продуктов и решений Yeastar, полностью соответствующих технологиям нового поколения в области связи.

«Мы очень рады предстоящему сотрудничеству с CompTek, взаимодействие с которым будет строиться на удачном сочетании эффективных решений Yeastar и значительном профессиональном опыте экспертов российской компании. Наша совместная работа позволит малым и средним предприятиям использовать все преимущества современных телекоммуникационных систем. Сотрудничество с компанией CompTek и ее партнерами даст нам возможность расширить свое присутствие на местном рынке», – сказал Алан Шен, генеральный директор Yeastar.

Важным моментом является адаптированность продуктов Yeastar к требованиям российского рынка. CompTek, обладая широкой партнерской сетью, берет на себя продвижение всего спектра инновационных решений вендора, пред- и постпродажное техническое обслуживание оборудования.

По мнению руководства CompTek, добавление Yeastar в дистрибьюторский портфель компании продиктовано растущей потребностью партнеров в экономичных, основанных на открытых стандартах коммуникационных решениях.

Оборудование Yeastar позволяет решать самые разнообразные задачи – от оснащения домашнего офиса до построения отказоустойчивых территориально распределенных коммуникационных решений достаточно крупных компаний.