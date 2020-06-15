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Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Synology представила линейку твердотельных накопителей, созданных для современных сред с растущими потребностями, например, для рабочих нагрузок виртуализации, хранилищ баз данных с большим объемом трафика, а также для проектов ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC).

Линейка твердотельных накопителей Synology, выполненных в форм-факторе M.2 2280 и M.2 22110, разработана для стабильной высокопроизводительной работы при низком уровне задержек операций ввода-вывода. Линейка устройств дополняет существующие Synology NAS и прошла тщательное тестирование. Это позволяет клиентам развернуть полностью проверенное и надежное решение.

«В основе любой современной компании лежит система хранения данных, будь то локальная или гибридная облачная инфраструктура. Требования к высокой производительности и низкому уровню задержек в современных системах сместились в сторону гибридных или твердотельных массивов хранения данных, — сказал Хьюитт Ли (Hewitt Lee), директор подразделения по управлению продукцией компании Synology. — В 2019 году использование SSD-кэша возросло в 2,4 раза, а объем развернутых твердотельных систем увеличился на 53%. Нашим клиентам требуются диски, способные обеспечить стабильную производительность наших систем. Они должны быть более надежными по сравнению с существующими предложениями на рынке. Чтобы превзойти эти ожидания, мы разработали новую линейку твердотельных накопителей и потратили очень много времени на проведение испытаний и тестов на наших системах в условиях высокой нагрузки».

Устройства Synology серии SNV созданы для согласованной работы и обеспечения более 40 000 операций ввода-вывода в секунду при устойчивых рабочих нагрузках с произвольной записью. SNV3400 и SNV3500 рассчитаны на DWPD = 0,68 при корпоративной рабочей нагрузке JESD219A.

Новые адаптеры M.2 Synology, разработанные для повышения производительности операций ввода-вывода и оптимизации работы системы хранения, позволяют клиентам Synology оценить все преимущества надежных и высокопроизводительных твердотельных накопителей NVMe серии SNV3000 корпоративного класса. Устройство E10M20-T1 разработано специально для пользователей, которым требуется повысить производительность и системы хранения, и сетевого подключения за счет добавления порта RJ-45 10GbE. E10M20-T1 дополнительно поддерживает мультигигабитные (5/2,5GbE) стандарты, что позволяет модернизировать сетевое оборудование дома или в офисе с минимальными затратами.

Интеграция с Synology DiskStation Manager (DSM) позволяет прогнозировать срок службы на основе актуальных рабочих нагрузок, предоставляя точные расчетные данные и таким образом устраняя необходимость действий наугад со стороны системных администраторов. Проведенные всесторонние проверки гарантируют максимальную надежность и долгосрочную службу.



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