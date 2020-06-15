«СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке

«Эвотор» и «Тензор», разработчик системы СБИС, объявили о развитии сотрудничества по внедрению системы маркировки. В приложении «Маркировка» для смарт-терминалов «Эвотор» теперь доступно подключение к электронному документообороту СБИС.

Пользователи сервиса, ранее подключившие ЭДО СБИС, могут связать его со своей онлайн-кассой, а новые ― зарегистрировать аккаунт. После чего предприниматели смогут принимать или отклонять электронные накладные прямо на онлайн-кассе, в мобильном приложении или в личном кабинете. Дополнительно сервис проверяет, есть ли у пользователя в СБИС нужные лицензии для маркировки и предупреждает об их отсутствии.

Вячеслав Предыбайло, директор по маркировке «Эвотора», отметил: «Стратегия Эвотора ― максимально облегчить для малого бизнеса переход на работу по новым правилам. Наш сервис разработан по принципу «всё в одном». Предприниматели могут зарегистрироваться в Честном ЗНАКе, подключить электронный документооборот и получать электронные накладные, настроить товарный учет и продавать товар в одно сканирование (только код Data Matrix). Сотрудничество со СБИС, одним из крупнейших операторов ЭДО в стране, позволит нам сделать сервис еще более удобным и функциональным».

Юрий Киселев, директор по региональному развитию «Тензор», отметил: «В рамках данного проекта мы, во-первых, хотели дать возможность владельцам онлайн-касс Эвотор выбрать надежного оператора для работы с ЭДО и маркировкой, а во-вторых, позаботиться о собственных клиентах. Компания «Тензор» знакома 3,5 миллионам компаний в России. Для нас важно, чтобы эти организации могли получать электронные документы, куда пожелают. Если они предпочитают продавать маркированную продукцию через свой терминал Эвотора, мы доставим электронные накладные прямо на кассу. Хотят продавать через Эвотор, но видеть документы в кабинете СБИС — пожалуйста. Клиенты могут работать, как им удобно — СБИС в любом случае обеспечит транспорт электронных документов».

С 1 июля 2020 года можно продавать только промаркированные обувь, сигареты и лекарства. Система маркировка основана на прослеживаемости движения товаров: производитель/импортер ― дистрибьютор ― опт ― розница. При приемке товара продавец получает от поставщика по электронному документообороту накладную с кодами маркировки и подтверждает получение товара в системе мониторинга «Честный знак». При розничной продаже кассир сканирует код маркировки и пробивает чек на онлайн-кассе, отправляя сведения о продаже через оператора фискальных данных в «Честный знак».