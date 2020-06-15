«Ред софт» и «Решение» протестировали совместимость своего ПО

В рамках технологического партнерства «Ред софт» и «Решение» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного обеспечения МИС «Ариадна» (производства «Решение») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

МИС «Ариадна» предназначена для автоматизации работы организаций, работающих в сфере оказания медицинских услуг - стационаров, поликлиник, диагностических центров, санаториев, частных медицинских кабинетов.

«"Ред софт" ведет активную работу с российскими разработчиками, предоставляющими решения для здравоохранения. Успешные тестирования наших продуктов на совместимость увеличивают предложение качественных импортонезависимых решений для медицинских учреждений на российском ИТ-рынке», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«МИС "Ариадна" на отечественной РЕД ОС - важный шаг к созданию полноценного импортонезависимого решения, отвечающего всем требованиям безопасности информации и потребностям медицинских учреждений», - отметил Геннадий Луговой, технический директор компании «Решение».