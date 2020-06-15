«Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим

«Норникель» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру для перевода операторов контакт-центра и части других сотрудников на удаленный режим работы на базе решений и технологий Avaya.

В условиях пандемии возможность обеспечения качественных домашних офисов позволяет минимизировать угрозу здоровью сотрудников. При этом быстрая трансформация бизнес-процессов и обеспечение качественной дистанционной коммуникации по всем каналам играет ключевую роль для сохранения эффективности компании на привычном уровне.

«Норникель» — лидер российской горно-металлургической отрасли, крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, входит в число ведущих мировых производителей платины, меди и кобальта. Компания внедряет цифровые технологии управления процессами и передовые управленческие практики. Обновленная в рамках цифровой трансформации ИТ-инфраструктура позволила осуществить бесшовный и оперативный перевод сотрудников на дистанционный режим.

Одним из инструментов для обеспечения комфортной удаленной работы стало приложение корпоративной телефонии Avaya IX Workplace. Это программное решение с единым интерфейсом для аудио и видео вызовов, обмена сообщениями и контентом. Приложение дает возможность планировать конференции и оперативно присоединяться к ним. Интегрируясь с календарем и корпоративным списком контактов, IX Workplace собирает на одном экране все необходимые компоненты для коммуникаций.

При технической поддержке со стороны Avaya специалисты «Норникеля» провели необходимые усовершенствования имеющейся системы коммуникаций, оперативно протестировали ее и в кратчайшие сроки внедрили в необходимом объеме, при этом обеспечив возможность дальнейшего масштабирования созданной инфраструктуры по мере необходимости. Воспользоваться приложением смогли около 2 тыс. сотрудников.

«Мы стали одной из первых российских компаний, которая в целях безопасности заблаговременно перевела сотрудников московского, а затем и региональных офисов на режим удаленной работы, — отметила Лиана Ермишина, директор департамента информационных технологий "Норникеля". — Безусловно, при этом было очень важно обеспечить все необходимые доступы и надежные каналы непрерывной коммуникации. Благодаря передовым технологиям цифровой телефонии, а также эффективной и слаженной работе ИТ-команды и наших партнеров мы успешно справились с этой задачей».