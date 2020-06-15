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Спецпроекты

«Корус консалтинг» перевел «Вертекс» на защищенную удаленную работу

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В период эпидемии COVID-19 ГК «Корус консалтинг» настроила удаленный доступ для 300 пользователей корпоративной сети фармпроизводителя «Вертекс» на базе программно-аппаратного комплекса Cisco Adaptive Security Appliance. Используемое решение Cisco AnyConnect позволяет подключаться к виртуальной частной сети компании через защищенное соединение с шифрованием передаваемого трафика.

Дополнительная бесплатная двухфакторная аутентификация пользователей с помощью одноразовых паролей усиливает безопасность удаленного доступа и ликвидирует риски несанкционированного подключения.

В условиях перехода на удаленную работу фармацевтической компании «Вертекс» необходимо было обеспечить защищенный удаленный доступ к корпоративным инструментам при одновременном подключении до 300 сотрудников. В качестве подрядчика для решения задачи была выбрана ГК «Корус консалтинг».

Специалисты ИТ-компании оценили особенности существующей инфраструктуры фармпроизводителя и выбрали для реализации проекта продукты Cisco. Для обеспечения высокого уровня безопасности внедрен инструмент для двухфакторной идентификации с использованием приложения Google Athenticator. Все работы и формирование обновленных инструкций для сотрудников «ВертексА» заняли 2 рабочих дня.

Теперь при входе в систему каждый пользователь вводит два пароля. Первый – от своей корпоративной учетной записи. Второй – одноразовый пароль, действительный в течение 30 секунд, который выдает Google Authenticator.

Также особенностью проекта стала дополнительная настройка маршрутизации трафика удаленных сотрудников. Теперь через VPN-подключение направляется лишь та информация, которая попадает под политики безопасности компании. Если пользователь обращается к общедоступным сайтам, например, google.com или yandex.ru, трафик уходит через их локальное подключение.

«Предложенное решение позволило организовать работу сотрудников в удаленном режиме оперативно, оптимально и защищенно. Это были ключевые факторы при выборе подрядчика и технологии, что позволило быстро перестроить процессы компании. А наши сотрудники всегда остаются на связи и могут работать с комфортом в корпоративной сети вне зависимости от того, где находятся», – отметил Константин Зиганченко, руководитель отдела технического обеспечения фармкомпании «Вертекс».

«Двухфакторная аутентификация с применением одноразовых паролей для подключения по Cisco SSL VPN стала в период самоизоляции максимально востребованной благодаря минимальным временным и финансовым затратам на внедрение. На рынке достаточно решений для генерации и получения одноразовых паролей, будь то их отсылка посредством SMS, использование “железных” или программных токенов – и современные технологии позволяют выбирать и реализовывать разные по сложности, но всегда максимально надежные решения. И мы рады, что смогли за максимально короткие сроки обеспечить для компании “Вертекс” высокий уровень безопасности подключения», – сказал Николай Емелькин, директор по развитию бизнеса департамента системной интеграции ГК «Корус консалтинг».

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