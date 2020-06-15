«Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре

Московский филиал «Фольксваген Груп Рус», который с 2018 г. использует систему Naumen Service Desk для автоматизации ИТ-процессов и обработки обращений дилеров и клиентов, продолжает масштабирование решения на другие процессы, первым из которых стал процесс управления изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре.

На базе решения Naumen Service Desk в компании создана единая цифровая среда для построения сервисной модели управления ИТ- и бизнес-процессами — автоматизированная система IT Service Management Tool (ITSMT). Охват поддерживаемых системой процессов непрерывно расширяется. В рамках очередного этапа развития ITSMT в «Фольксваген Груп Рус» автоматизировали управление изменениями в части сетевой ИТ-инфраструктуры. Проект обеспечил прозрачный учет поступающих запросов на изменения и качественную обработку в единой среде.

«Разработанный процесс охватывает основной комплекс мероприятий по управлению изменениями, одновременно являясь достаточно прозрачным и адаптируемым под специфику отдельных инфраструктурных ИТ-услуг, — сказал Александр Бесчетников, руководитель проекта, "Фольксваген Груп Рус". — Основным достижением мы считаем сокращение возможного количества инцидентов и ошибок, которые могут стать следствием вносимых изменений в части сетевой ИТ-инфраструктуры».

«Ведущие предприятия мирового автопрома сегодня все чаще интересуются цифровизацией процессов сервисного управления, что закономерно в условиях повсеместного проникновения новых технологий, подталкивающих компании к преобразованиям, — отметил Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания Naumen — Проект в московском филиале "Фольксваген Груп Рус" не стоит на месте, а планомерно развивается. Созданная нами гибкая система служит надежным фундаментом для расширения границ цифровизации предприятия».

«Фольксваген Груп Рус» ранее автоматизировала процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание, каталогом услуг, уровнем сервиса, а также процессы за пределами ИТ: создано единое окно для централизованного приема обращений от дилеров и клиентов по вопросам эксплуатации автомобилей и автозапчастей; запущено и активно развивается предоставление сервисов в области HR, бухгалтерии, административно-хозяйственного обслуживания для сотрудников «Фольксваген Груп Рус» в Москве и Калуге (в Калуге расположен завод по производству автомобилей).

Таким образом, за счет возможностей систем на платформе Naumen Service Desk сегодня обеспечивается не только управление ИТ-ландшафтом, но и предоставление услуг примерно 350 компаниям дилерской сети в России, Казахстане, а также клиентам и внутренним сотрудникам российского подразделения автоконцерна. В системе Naumen обслуживаются входящие запросы по следующим маркам: Volkswagen — легковые автомобили, Volkswagen коммерческие автомобили, Skoda и Audi. Благодаря реализованному инструменту значительно выросла скорость обработки запросов, прозрачность и управляемость процессов в различных областях.