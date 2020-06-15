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CloudMTS помог БелГУ организовать дистанционное обучение студентов

Бизнес Кадры Интеграция Инфраструктура Облака

МТС предоставила Белгородскому государственному университету облачные технологии для ведения удаленной образовательной деятельности. На основе облачной платформы CloudMTS работает система электронного обучения БелГУ.

С середины мая 2020 г. Белгородский государственный университет пользуется облачными сервисами МТС для организации дистанционного обучения. На базе облачной платформы запущены системы для электронного обучения, в рамках которых проводятся видеоконференции в онлайн-формате. В настоящий момент в университете проходят онлайн-обучение, сдают сессии и экзамены более 23 тыс. студентов со всей России и из ряда зарубежных стран.

«Наш университет приобрел облачный сервис в связи с ростом потребности получения дополнительных ресурсов для перевода обучения в режим онлайн. Закупка ИТ-оборудования и серверов занимает достаточно длительное время, поэтому использование облака для образовательного процесса стало отличным подспорьем оперативного перевода студентов на дистанционное образование. МТС предоставила нам сервис нужного объема буквально в течение суток, еще несколько часов ушло на перенос в облако необходимых информационных ресурсов. В итоге мы получили отличный сервис для организации онлайн-обучения в течение всего двух суток», – отметил директор департамента развития информационных технологий НИУ «БелГУ» Юрий Банчук.

«Привычные форматы коммуникаций и работы, в том числе в образовательной сфере, претерпевают изменения. Образовательным учреждениям важно внедрять современные практики и технологии для непрерывности обучающей деятельности. Причем переход в онлайн таких важных процессов как образование, требует максимально точных действий и оперативности. Мы готовы предоставлять своим клиентам облачные сервисы в сжатые сроки и гарантируем бесперебойность работы в режиме 24/7», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

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