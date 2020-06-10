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TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

TrueConf подвел промежуточные итоги своей инициативы по поддержке бизнеса в период пандемии, в рамках которой бесплатно предоставляет сервер видеосвязи на 1000 абонентов всем компаниям в России и СНГ, чтобы помочь им наладить удаленную работу. За последние три месяца более 50 тысяч отечественных организаций воспользовались данным предложением, которое будет действовать до августа 2020 года.

Пандемия изменила привычный порядок работы во всех отраслях экономики: сотрудники компаний и госучреждений покинули офисы, чтобы самоизолироваться в домашнем кругу, а все рабочие встречи и коммуникации были перенесены в онлайн.

В середине марта 2020 года компания TrueConf приняла решение бесплатно выдавать лицензии на TrueConf Server на 1000 пользователей, чтобы оперативно помочь отечественным предприятиям организовать процесс дистанционной работы, сохранить свою эффективность и не допустить простоев в период самоизоляции. Такой подход позволил обеспечить более 3 миллионов сотрудников возможностью проводить видеоконференции и совместно работать на расстоянии, не покидая собственных домов.

В период карантина решение TrueConf Server нашло применение в различных областях. Помимо ежедневной работы из дома, видеосвязь была задействована для организации совещаний на высшем государственном уровне, работы законодательных собраний многих регионов России, для связи между безопасными и заражёнными зонами в больницах, поздравления ветеранов на дому, проведения церемоний последнего звонка и выпускных балов в формате онлайн, вручения профессиональных наград, а также трансляции концертов.

«С первых недель марта мы столкнулись с огромным, тридцатикратным ростом числа запросов на решения для видеосвязи. Пик нагрузки на инженеров и службу технической поддержки пришёлся на середину апреля, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Несмотря на то, что мы тоже работали из дома, мы смогли обеспечить профессиональными консультациями всех наших клиентов. Чтобы процесс возвращения в офисы прошёл безболезненно и без спешки, мы продолжим предоставлять бесплатные лицензии на TrueConf Server на 1000 абонентов до 1 августа этого года».

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