Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM»

Специалисты IBS разработали для Segezha Group (входит в АФК «Система») новый бизнес-процесс по управлению данными и его автоматизацию на базе продукта «1С:MDM». Единая MDM-система упростит переход компании на ERP-систему, а также интеграцию имеющихся систем.

Новый цифровой продукт призван решить проблему консолидированного учета всего массива нормативно-справочной информации (НСИ). В настоящее время суммарная номенклатура Segezha Group в семи регионах России и семи европейских странах содержит 116 тыс. записей по закупаемым товарно-материальным ценностям (ТМЦ), а также 40 тыс. записей по готовой продукции, сырью и полуфабрикатам. С группой сотрудничает более 50 тыс. отечественных и зарубежных контрагентов.

Ранее на каждом производстве записи велись обособленно, что приводило к отсутствию единого стандарта ведения справочников, неполным описаниям и дублированию позиций. Вместо разрозненных локальных данных будет работать централизованная система управления НСИ, сформированы единые справочники номенклатуры и контрагентов. Внедрение нового цифрового продукта позволит минимизировать ошибки в бизнес-процессах и сократить трудозатраты на работу с мастер-данными. Вести дела с контрагентами, управлять дебиторской и кредиторской задолженностью станет удобнее. Система снизит загруженность складов и перерасход активов.

«Мы спроектировали MDM-систему для автоматизации работы с данными, провели нормализацию справочника материально-технических ресурсов – как готовой продукции, так и закупаемой. В Системе будет храниться так называемая «единая версия правды» - общие правила работы с данными для всей группы компаний и запись со всеми атрибутами, необходимыми для подразделений каждого из предприятий», - сказал директор сегмента «ТНП и торговля, агропромышленный комплекс» IBS Юрий Пересторонин.

В настоящее время осуществляется интеграция 17 систем-подписчиков. Завершено объединение со всеми системами корпоративного ландшафта: «1С:УПП», «1С:Бухгалтерия предприятия», CRM bpm online, СЭД Wss docs. MDM-система запущена в эксплуатацию по справочникам «Номенклатура (МТР)», «Контрагенты», по финансовым справочникам.

«Все процессы по ведению НСИ выстраиваются с нуля и отрабатываются на практике в соответствии с разработанной IBS методологией, в компании формируется новая культура работы с централизованными данными», - сказала руководитель службы НСИ Segezha Group Кристина Акопова.

Следующим шагом станет интеграция MDM-системы с комплексной системой управления предприятием на базе SAP S/4HANA.

Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин сказал: «Выбирая микросервисную архитектуру, как основу для построения цифровой модели бизнеса, мы минимизируем риски. Такой подход позволяет выявить и внедрить в каждый бизнес-процесс наиболее эффективную технологию, релевантную именно этому процессу. А потом нужно просто собрать пазл, создав синергию между этими сервисами. Таким образом, при минимальных затратах, достигается максимальный эффект для бизнеса».