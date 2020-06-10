Pure Storage анонсировала Purity 6.0 для FlashArray

Pure Storage объявила о выходе новой версии флагманского программного обеспечения Pure - Purity 6.0 для массива FlashArray. Разработанные с учетом требований современных организаций, новые гибкие сервисы обработки данных предоставляют клиентам эффективный способ хранения, защиты, управления, доступа и мобилизации данных с помощью стратегических моделей потребления, созданных с учетом требований клиентов.

Purity 6.0 делает управление современной инфраструктурой еще проще с помощью унифицированного блочно-файлового решения. Оно призвано помочь компаниям в решении инфраструктурных проблем, которые оказывают влияние на все отрасли современного бизнеса, включая разрозненное хранение данных и их разрастание.

Благодаря целому ряду новых гибких сервисов передачи данных клиенты Pure могут эффективно использовать две новые важные функции - поддержку унифицированного протокола с NFS и SMB, а также активное аварийное восстановление данных, построенное на новой технологии непрерывной репликации. Новые функции являются частью модели подписки на Evergreen Storage и не требуют дополнительных лицензий, затрат на поддержку, а также упрощают работу в целом. «FlashBlade уникален, потому что разработан с нуля для пайплайнов передачи данных будущего и аналитических приложений, работающих в режиме реального времени, с учетом простоты, удобства использования и производительности - того, чего не хватает традиционным поставщикам систем хранения данных, - отметил Мэтт Барр (Matt Burr), вице-президент и генеральный директор FlashBlade. - Решение обеспечивает универсальную (многомерную) производительность и гарантирует клиентам на рынке систем хранения высокий уровень обслуживания».

«Гибкие модели потребления представляют собой основу современного опыта хранения данных Pure, - сказал Пракаш Даржи (Prakash Darji), генеральный директор FlashArray. - Наше огромное преимущество - решения, которые разработаны специально для современной эпохи - они предназначены для работы с большими объемами данных, могут быть модернизированы без сбоев, а также совместимы с будущими инновациями, так что нашим клиентам не придется ждать появления новых инструментов. Purity 6.0 - это следующий и наиболее логичный шаг на пути предоставления нашим клиентам непрерывной выгоды - услуг, которые наилучшим образом отвечают требованиям клиентов и которыми можно воспользоваться в любой момент времени».

Новые упрощенные возможности FlashArray по работе с блочными и файловыми СХД избавляют клиентов от проблем и расходов, связанных с запуском двух несовместимых сред. Они предназначены для того, чтобы сократить количество операций для организаций, которые в большинстве своем работают с блочной системой хранения данных, но все еще нуждаются в отдельной сетевой системе хранения данных или используют ее. Благодаря этому клиенты могут запускать все рабочие нагрузки в операционной среде Pure, использовать один и тот же уровень данных, пользовательский интерфейс, а также ряд возможностей и преимуществ от глобального преобразования данных с Pure.

Аналогичным образом новая функция непрерывной репликации ActiveDR помогает клиентам Pure улучшить устойчивость бизнеса без затрат и сложностей сторонних производителей программных дополнений для аварийного восстановления системы. Эта новая технология активной и пассивной репликации отвечает основным требованиям бизнеса, обеспечивая защиту критически важных приложений с практически нулевой точкой восстановления (RPO). Теперь у клиентов есть возможность эффективно применять синхронную, active-active, репликацию с ActiveCluster™ с асинхронной репликацией на основе снэпшотов, а также непрерывную репликацию всего функционала на одной и той же платформе Purity.

«Pure Storage позволяет нам предлагать совершенно новые услуги нашим преподавателям, сотрудникам и студентам, постоянно внедряя инновации с учетом актуального набора IT-задач, - отметил Джеймс Келли (James Kelly), старший системный администратор по поддержке исследований в Университете Чепмена. - Мы сталкиваемся с разнообразными проблемами, поэтому решения нужны также разнообразные. Purity 6.0 позволит решать критически важные задачи более креативным способом. Унифицированные возможности SAN и NAS в новой операционной системе FlashArray представляют собой переломный момент для наших высокопроизводительных файловых рабочих нагрузок, которые в противном случае должны работать в полноблочных средах. Решение предлагает нам отличный способ экономически эффективно запускать VDI или критически важные для производительности файловые приложения параллельно с нашими ключевыми корпоративными и исследовательскими рабочими нагрузками в привычной, надежной, облачной операционной среде Pure».

Компании с требованиями к хранению больших объемов данных или машинному обучению будут по-прежнему направлять эти нагрузки на FlashBlade, но для других задач, а также для малых предприятий решать все остальные задачи по хранению данных будет теперь FlashArray.

«Управление каждым файловым сервером и его данными может быть затруднено без совместного хранения между ними. Искать компромисс в отношении производительности или инфраструктуры не является альтернативой для современных организаций, - сказал Джефф Фонке (Jeff Fonke), архитектор глобальных технических решений, WWT. - Мы работали с Pure для бета-тестирования внедрения файлов в WWT Advanced Technology Center (ATC), где мы полагаемся на многочисленные ресурсы для тестирования интеграции OEM-производителей новых возможностей. FlashArray предоставляет нашим совместным клиентам бескомпромиссное конвергентное решение для работы с блоками и файлами, способное справляться с критическими рабочими нагрузками и использовать неструктурированные данные в электронной почте».

Purity 6.0 обеспечивает пользователей дополнительным расширением, возможностями и решениями, которые клиенты могут сразу же внедрить, без остановки бизнес-процессов, как часть их подписки Evergreen на инновации. Среди отличительных особенностей этого релиза можно выделить следующие.

Расширенные возможности резервного копирования в облаке с помощью CloudSnap для Google Cloud Platform: Функция технического предварительного просмотра. Данная функциональная возможность подразумевает увеличение целевых объектов облачного хранения на облачной платформе Google, где снимки эффективного использования пространства Pure Storage могут быть реплицированы для внешнего хранения и повторного использования.

Категоризация наборов данных для упрощения идентификации с помощью тегов публичных томов. Данные защищены, а доступ к ним контролируется с помощью двухфакторной и многофакторной аутентификации RSA. Эффективный план расширения мощностей с помощью Pure1 - получи спецификацию в один клик.

Защита критических рабочих нагрузок с помощью ActiveDR со следующими проверенными схемами: виртуализированные рабочие нагрузки с использованием поддержки ActiveDR для VMware Site Recovery Manager, важные бизнес-приложения, такие как: Microsoft SQL, Oracle, SAP и MongoDB, защита неструктурированных данных о новых файловых сервисах Purity с помощью решений Veeam и CommVault для резервного копирования.

«Для компании Pure Storage внедрение встроенной поддержки файловой системы на массиве FlashArray станет преимуществом как для существующих, так и для новых клиентов, - прокомментировал Эрик Бургенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям компании IDC. - Теперь клиенты могут экономически эффективно консолидировать несколько файловых серверов на унифицированной платформе хранения данных и получить полную производительность флэш-памяти, простоту в использовании и отличный пользовательский интерфейс, на основе которых поставщик построил свою репутацию, используя блочные рабочие нагрузки в течение последнего десятилетия».