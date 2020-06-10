Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, завершил проект по комплексной автоматизации управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) для филиала ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» – Сосенского приборостроительного завода.

Перед предприятием стояла задача по обеспечению надежности и бесперебойности работы производственного оборудования для своевременной реализации как государственных, так и коммерческих контрактов. Инструментом ее решения стала информационная система «Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» на платформе «1С» версии «2 КОРП», которая обеспечила максимальный и одновременный гибкий функциональный охват.

Prof-IT Group выступила интегратором проекта, на реализацию которого потребовалось семь месяцев. Специалисты компании не только внедрили информационную систему, но и провели обучение по работе с ней для всех ключевых пользователей для следующих подразделений: служба главного энергетика, служба главного механика и службы главного метролога.

Программное обеспечение «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП» поможет ФГУП «НПЦАП» в кратчайшие сроки планировать годовые графики ремонтов и проводить аналитику по отказам оборудования, что в свою очередь облегчит принятие стратегических решений и снизит затраты на проведение внеплановых ремонтных работ, вызванных выходом из строя или заменой оборудования.

«Создание высокоточных устройств и модулей для ракетно-космической отрасли требует высокоточного планирования производственного процесса и сокращения любых рисков, связанных с простоем или сбоем в работе оборудования. Вместе со специалистами Prof-IT Group мы смогли уйти от устаревших методов учета и планирования и реализовать комплексный процесс управления ремонтами оборудования», – сказал Александр Курилин, начальник отдела ИТ.

«Проект для ФГУП "НПЦАП" задействовал сильную функциональную экспертизу нашей команды и продемонстрировал возможности применения российского ПО для комплексной автоматизации процессов ТОиР. Уверены, что система позволит существенно повысить качество планирования и обеспечит бесперебойность работы стратегически значимого отечественного предприятия», – сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

В дальнейшем предприятие рассматривает возможности по расширению существующей функциональности системы и масштабирования созданного решения на другие предприятия ФГУП «НПЦАП».