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Как сохранить клиентов, пришедших во время COVID

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Пандемия COVID вызвала бурный интерес к онлайн-обучению и сервисам видеоконтента со стороны пользователей. Согласно опросу Коммерсанта, за неделю с 16 по 22 марта трафик большинства российских онлайн-кинотеатров вырос более чем на треть. Активность пользователей проекта «Нетология» (обучение диджитал-профессиям) увеличилась в три раза (с 600 до 1800 регистраций в день), а пиковое число подключений к проекту «Фоксфорд» (программы для школьников) выросло с 3-4 тыс. до 300 тысяч в день.

Как сервисные компании справились с лавинообразным ростом клиентов, позитивной и негативной онлайн-коммуникации, сохранили свою лояльную аудиторию, капитализировали вновь пришедших клиентов ― поговорим 17 июня на вебинаре UPGRADE «CRM для онлайн-сервисов, как капитализировать новую аудиторию COVID периода». Спикеры из разнообразных B2C и B2B онлайн-сервисов поделятся опытом адаптации CRM маркетинга и коммуникаций с клиентами в период самоизоляции и выхода из нее. Специальный гость вебинара ― Анастасия Буккоси, Country Manager Salesforce в России, расскажет о том, как российский и международные клиенты перезапускали CRM маркетинг весной 2020 года.

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Вебинар UPGRADE «CRM для онлайн-сервисов, как капитализировать новую аудиторию COVID периода» состоится 17 июня

Спикеры:

  • Антон Володькин, директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком»
  • Ирина Семенок, директор по маркетингу Нетологии
  • Анастасия Буккоси, Country Manager | Russia | Salesforce
  • Артем Ишонин, директор по операционной поддержке продаж и развитию клиентского опыта Delivery Club
  • Даниил Заболотный, CMO, Head of mobile products Ozon.travel

Основные вопросы программы:

#1 CRM маркетинг после пандемии (60 мин):

  • кратко- и долгосрочные изменения в поведении покупателей, российский и международный опыт
  • как продавцы контента, обучающие сервисы монетизировали возросший клиентский трафик
  • covid-СRM продавцов туристических сервисов, как сохранить ядро аудитории в условиях нулевого спроса

#2 Как и зачем и перезапускать CRM после COVID (60 мин):

  • переосмысление отношений с покупателем, фокус на сервисе и управлении коммуникацией с клиентами
  • выбор CRM-платформ ― локальный и глобальный опыт

#3 Кейсы от Salesforce:

  • как международные и российские клиенты Salesforce выходили из карантина, специфика коммуникации с клиентами
  • запуск CRM для B2C сервисов в России: специфика крупного бизнеса, кейсы малого и среднего бизнеса

Формат: вебинар, 120 минут, экспертные презентации и ответы на вопросы участников

Кому будет полезен: CMO, руководитель CRM подразделений, CTO / CIO ритейлеров и сервис провайдеров, заинтересованных в монетизации нового трафика COVID периода.

Ждем вас 17 июня, ​​​​​​​в среду, с 10:00 до 12:00.

Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении, получить презентации и специальные предложения от спикеров вебинара.

Регистрация.

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