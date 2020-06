Исследование Oracle: ИИ помогает компаниям повышать прибыль на 80% быстрее

Организации, которые используют искусственный интеллект (ИИ) и другие перспективные технологии в финансовой и операционной деятельности, увеличивают ежегодную прибыль на 80% быстрее. Такой вывод сделан в глобальном исследовании Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations («Конкурентное преимущество в управлении финансами и операциями»), подготовленном Enterprise Strategy Group и Oracle. В нем приняли участие 700 руководителей финансовых и операционных функций из 13 стран. Опрос показал, что в освоении перспективных технологий, таких как ИИ, интернет вещей (IoT), блокчейн и цифровые помощники наступил переломный момент: результаты их применения превосходят ожидания и обеспечивают значительные конкурентные преимущества.

Организации, внедряющие новые технологии для управления финансами, получают гораздо большие преимущества, чем изначально рассчитывали. Число ошибок в работе финансовых отделов снизилось в среднем на 37%. 72% организаций, использующих технологии ИИ, сообщили, что у них появилось более четкое представление об общей эффективности бизнеса.

83% руководителей полагают, что в течение пяти лет ИИ позволит сделать финансовое закрытие полностью автоматическим.

Цифровые помощники повышают производительность труда на 36% и позволяют выполнять финансовый анализ на 38% быстрее.

ИИ, интернет вещей, блокчейн и цифровое помощники помогают повысить точность, скорость и понимание операционной деятельности и цепочек поставок. И респонденты ожидают дополнительные выгоды для бизнеса, как только блокчейн-приложения станут широко применяться.

Организации, которые используют ИИ в управлении цепочками поставок, отмечают, что сроки выполнения заказов сократились в среднем на 6,7 рабочих дня. Использование данных интернета вещей в управлении цепочками поставок позволяет на 26% сократить число ошибок при выполнении заказов.

ИИ помогает снизить число ошибок при выполнении заказов на 25%, дефицит запасов – на 30%, а продолжительность простоев при производстве – на 26%.

Организации, в которых для управления цепочками поставок используются цифровые помощники, смогли повысить продуктивность сотрудников на 28%, а скорость анализа – на 26%.

87% организаций, внедривших блокчейн, достигли планируемой рентабельности инвестиций (или превысили ее); 82% компаний ожидают значительные выгоды для бизнеса в течение года.

78% руководителей считают, что возможность верифицировать результаты мониторинга цепочек поставок с помощью блокчейна позволит снизить число мошеннических операций на 50% (или больше) в течение пяти лет.

68% респондентов называют улучшение бизнес-аналитики ключевым преимуществом использования новых технологий в цепочках поставок.

Подавляющее большинство организаций уже освоили перспективные технологии. Компании-первопроходцы, которые используют не менее трех подобных решений, получают наибольшие преимущества и имеют больше шансов превзойти конкурентов.

Новые технологии получили широкое распространение, и 84% организаций применяют по крайней мере одну из них (ИИ, IoT, блокчейн, цифровые помощники) в продуктивных системах.

82% организаций, использующих три или более перспективных технологий, опережают конкурентов, тогда как таких только 45% в организациях, не применяющих ни одной из них.

В 9,5 раз более вероятно, что организации, внедрившие несколько новых технологий, добьются финансовой и операционной точности, наиболее высокой по рынку

Организации в 2–3 раза чаще приобретают преднастроенные решения на основе перспективных технологий, чем разрабатывают свои собственные (процентное соотношение зависит от конкретного решения).

Почти все респонденты (91%) считают SaaS-приложения ключевым фактором, способствующим освоению новых технологий.

«Такие технологии, как искусственный интеллект, Интернет вещей, блокчейн и цифровые помощники, позволяют организациям быстрее внедрять инновации, добиваться существенных конкурентных преимуществ и повышать прибыль. И чем активнее компания переходит на новые решения, тем выше ее шансы на успех, – сказал Юрген Линднер, старший вице-президент Oracle по маркетингу SaaS-продуктов. – Как показывает исследование, эти технологии уже получили широкое распространение, поэтому организации, которые медлят с их внедрением, рискуют потерять свою долю рынка. Чтобы упростить нашим клиентам использование новейших технологических достижений, мы последовательно встраиваем новые технологии непосредственно в бизнес-процессы. Это позволит им опережать изменения и, следовательно, своих конкурентов».

«Выводы исследования не оставляют сомнений в том, что перспективные технологии уже прошли тестовую стадию и совсем скоро будут использоваться повсеместно, — отметил Джон Макнайт, исполнительный вице-президент компании Enterprise Strategy Group по исследованиям и аналитическим сервисам. — В таких областях, как управление финансами и операциями, бизнес-кейсы применения новых технологий стремительно совершенствуются, и в большинстве случаев результаты превосходят ожидания. Более того, исследование доказывает, что новые технологии взаимно дополняют друг друга и в сочетании приносят еще больше выгоды компаниям, поэтому важно придерживаться комплексного подхода».

Выводы исследования опираются на результаты глобального опроса, в котором приняли участие 700 руководителей финансовых и операционных функций. Опрос проводился компанией Enterprise Strategy Group осенью 2019 года в 13 странах в онлайн-режиме. Все респонденты были менеджерами и руководителями финансовых и операционных отделов компаний, которые регулярно используют в работе приложения ERP, EPM или SCM (это было обязательным условием участия в опросе). Кроме того, в опросе могли участвовать только сотрудники организаций, штат которых составляет не менее 1000 человек, либо общий годовой доход которых не менее 100 млн долларов. В дополнение к исследованию было проведено 10 подробных интервью с руководителями финансовых и операционных отделов, работающих в разных отраслях. В качестве поощрения за участие в опросе всем респондентам предоставлялись денежные выплаты и/или эквиваленты наличности.