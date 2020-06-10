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Cloud4Y предоставил защищенное облако информационно-аналитическому центру МЧС России

Интеграция Инфраструктура Облака

Cloud4Y предоставил защищенное облако информационно-аналитическому центру (ИАЦ) МЧС России.

Решение «Облако ФЗ-152» Cloud4Y позволит информационно-аналитическому центру МЧС России вести разработку, внедрение и сопровождение ПО проектов по различным информационным системам МЧС России. Работа будет вестись в привычных сотрудникам ведомства условиях, но с большей производительностью, повышенным уровнем безопасности и возможностью быстро наращивать мощности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Информационно-аналитический центр МЧС России создает ПО для МЧС России по вопросам обеспечения безопасности населения, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка ПО предполагает большой объем подготовительной работы. Перед тем, как предложить ведомству новый продукт, сотрудники ИАЦ МЧС России разворачивали несколько конфигураций, загружали свежие сборки, устанавливали, загружали автотесты и запускали их, контролировали функциональность, собирали результаты исполнения со всех машин, анализировали. Также было сложно обеспечивать гибкость и доступность действующих продуктов на имеющихся ресурсах. Поэтому встал вопрос об использовании облачной платформы для работы собственной информационно-аналитической системы.

Облако позволяет разворачивать сразу несколько машин, проводить любое количество тестов, давать необходимые нагрузки. Оно легко масштабируется, защищено от кибератак, обладает гарантированной доступностью. Особое внимание уделено и вопросу безопасности данных, хранящихся в облаке. Поскольку информационно-аналитический центр МЧС России работал с персональными данными людей, ему требовался хостинг в защищенном контуре, который соответствовал бы требованиям закона ФЗ-152.

ИАЦ МЧС России организовал тендер на хостинг для своей информационно-аналитической системы, и победителем конкурса стал корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Компания предложила защищенный контур, прошедший аттестацию по требованиям безопасности в соответствии с ФЗ-152 и получивший аттестат соответствия по защите персональных данных до первого уровня защищенности включительно.

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