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Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace

Интеграция Бизнес-приложения Облака Маркет

Genesys объявила, что решение Genesys Cloud теперь доступно в AWS Marketplace — цифровом каталоге, объединяющем несколько тысяч единиц программного обеспечения множества независимых поставщиков. Каталог облегчает процесс поиска, тестирования, покупки и развертывания программного обеспечения, работающего на платформе Amazon Web Services (AWS). Теперь компании получат еще одну возможность приобретения комплексного решения Genesys Cloud.

С появлением Genesys Cloud в AWS Marketplace, упрощается процесс поиска, а заключение договоров для клиентов Genesys станет проще. Также они смогут воспользоваться функцией единого биллинга и таким образом снизить свои затраты. Благодаря размещению решения в каталоге AWS Marketplace клиенты Genesys смогут зачесть расходы на Genesys Cloud по программе лояльности AWS Enterprise Discount Program (EDP).

«Перенося все больше приложений в облако, наши клиенты стремятся приобрести дополнительную гибкость и новые возможности выбора, а также упростить заключение контрактов и предоставление услуг, — сказал Дейв Макканн (Dave McCann), вице-президент корпорации Amazon Web Services по направлению AWS Marketplace and Control Services. — Мы рады приветствовать Genesys Cloud, SaaS-приложение от Genesys, в нашем каталоге AWS Marketplace. Теперь мы можем предоставить нашим клиентам еще одно решение, которое поможет им модернизировать набор установленных приложений и повысить качество обслуживания клиентов».

Размещение решения Genesys Cloud в каталоге AWS Marketplace — плодотворный результат многолетнего партнерства между Genesys и AWS. Развертываемое на платформе AWS решение Genesys Cloud позволяет организациям предоставлять свои услуги на базе Experience as a Service и устанавливать более глубокие и многогранные отношения с клиентами посредством всевозможных каналов коммуникаций, в том числе с помощью голосовых звонков, обмена текстовыми сообщениями, онлайн-чатов и социальных сетей. Архитектура микросервисов Genesys Cloud построена на парадигме API First. Она предлагает предприятиям обширный набор функций с возможностями расширения и адаптации к требованиям клиента.

«Предприятия сталкиваются с растущим конкурентным давлением и чувствуют насущную необходимость предоставлять персонализированные услуги потребителям, — отметил Оливье Жув (Olivier Jouve), CEO Genesys Cloud. — AWS Marketplace позволяет крупным организациям оптимизировать весь цикл закупок, и теперь они смогут применять все передовые возможности Genesys Cloud и добиться устойчивой лояльности клиентов, используя чуткий и персонализованный подход к каждому потребителю».

Решение Genesys Cloud доступно напрямую через AWS Marketplace всем компаниям, имеющим 500 пользователей и более.

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