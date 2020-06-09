На семи заводах Mars в России внедрена система управления складами SAP EWM

На семи заводах Mars (одного из крупнейших производителей в сфере продуктов питания и кормов для животных) в России внедрена система управления складами SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Проект реализовала компания TeamIdeа.

Перед командой стояла задача повысить мощность ИТ-системы, отвечающей за складскую логистику и скорость обработки заказов. Тестирование SAP EWM проходило одновременно на всех 7 предприятиях параллельно с разработкой и настройкой системы, затем в эксплуатацию поэтапно запускался каждый из заводов. В дальнейшем планируется развернуть систему на еще трех фабриках компании в России, а также в распределительном центре.

В компании Mars отметили, что данный проект в России является хорошим примером для использования системы SAP EWM на предприятиях Mars в других странах. На сегодняшний день проект по внедрению SAP EWM также идет в Латинской Америке.

«Внедрение системы SAP EWM позволило нам не только сохранить необходимую скорость и качество при обработке заказов, но и повысить эффективность управления складской логистикой. Благодаря слаженной работе проектных команд Mars и TeamIdea, использования agile-подходов, удалось завершить проект в короткие сроки и без критических для бизнес-процессов ситуаций», – сказал Федор Лапатков, директор по цепочке поставок Mars Pet Nutrition в России.

«Технологии позволяют крупным компаниям сохранять лидерство на рынке, в том числе, за счет максимально удобного и качественного сервиса. В свою очередь, уровень комфорта клиентов, впечатления, которые они получают от общения с брендом – это основной приоритет для многих предприятий сегодня. Уверен, что решение SAP EWM поможет Mars еще больше укрепить свои лидерские позиции, предоставляя клиенту высокий уровень сервиса за счет четко отстроенных и эффективных складских процессов», – отметил Алексей Петунин, управляющий директор SAP по работе с клиентами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

«Компания Mars – крупная международная корпорация со сложным ландшафтом и большим объемом интеграций. Чтобы запустить SAP EWM одновременно на семи складах компании, мы спроектировали решение SAP EWM в виде единого темплэйта для процессов всех семи фабрик с учетом топологии складов. Данный подход помог клиенту существенно сократить сроки на внедрение и избежать появления критических замечаний. Мы гордимся результатами проекта и благодарим компанию Mars за оказанное доверие», – сказал Павел Малько, партнер, директор по развитию практики SAP TeamIdea.