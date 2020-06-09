Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

На семи заводах Mars в России внедрена система управления складами SAP EWM

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

На семи заводах Mars (одного из крупнейших производителей в сфере продуктов питания и кормов для животных) в России внедрена система управления складами SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Проект реализовала компания TeamIdeа.

Перед командой стояла задача повысить мощность ИТ-системы, отвечающей за складскую логистику и скорость обработки заказов. Тестирование SAP EWM проходило одновременно на всех 7 предприятиях параллельно с разработкой и настройкой системы, затем в эксплуатацию поэтапно запускался каждый из заводов. В дальнейшем планируется развернуть систему на еще трех фабриках компании в России, а также в распределительном центре.

В компании Mars отметили, что данный проект в России является хорошим примером для использования системы SAP EWM на предприятиях Mars в других странах. На сегодняшний день проект по внедрению SAP EWM также идет в Латинской Америке.

«Внедрение системы SAP EWM позволило нам не только сохранить необходимую скорость и качество при обработке заказов, но и повысить эффективность управления складской логистикой. Благодаря слаженной работе проектных команд Mars и TeamIdea, использования agile-подходов, удалось завершить проект в короткие сроки и без критических для бизнес-процессов ситуаций», – сказал Федор Лапатков, директор по цепочке поставок Mars Pet Nutrition в России.

«Технологии позволяют крупным компаниям сохранять лидерство на рынке, в том числе, за счет максимально удобного и качественного сервиса. В свою очередь, уровень комфорта клиентов, впечатления, которые они получают от общения с брендом – это основной приоритет для многих предприятий сегодня. Уверен, что решение SAP EWM поможет Mars еще больше укрепить свои лидерские позиции, предоставляя клиенту высокий уровень сервиса за счет четко отстроенных и эффективных складских процессов», – отметил Алексей Петунин, управляющий директор SAP по работе с клиентами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

«Компания Mars – крупная международная корпорация со сложным ландшафтом и большим объемом интеграций. Чтобы запустить SAP EWM одновременно на семи складах компании, мы спроектировали решение SAP EWM в виде единого темплэйта для процессов всех семи фабрик с учетом топологии складов. Данный подход помог клиенту существенно сократить сроки на внедрение и избежать появления критических замечаний. Мы гордимся результатами проекта и благодарим компанию Mars за оказанное доверие», – сказал Павел Малько, партнер, директор по развитию практики SAP TeamIdea.

Другие материалы рубрики

Рынок серверов рухнул после кратковременного роста

Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард

TSMC заявила о существовании у нее «секретного» 4-нанометрового процессора

«Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс

«Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов»

IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны

Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок

Показать еще

Наука

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе