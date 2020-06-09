«Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек

Российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24» расширил возможности своих HD-видеозвонков. Теперь провести онлайн-совещание могут одновременно 24 человека.

Все HD-видеоконференции не ограничены по времени.

Конференции в «Битрикс24» защищены протоколом SRTP. Он обеспечивает конфиденциальность данных с помощью шифрования RTP-нагрузки.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «За последние несколько недель мы видим стремительный рост использования HD-видеоконференций в нашем продукте. Сегодня этот инструмент необходим любому бизнесу. Мы будем развивать функционал HD-видеозвонков. Этот инструмент сохранит свою популярность и после снятия режима самоизоляции».