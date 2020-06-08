В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекресток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективность рекламных акций и продаж.

Х5 развивает собственные продукты прогнозирования спроса с 2019 г. на основе продвинутой технологии предиктивной аналитики. Модуль по расчету прогноза объемов промо тестировался в торговой сети «Перекресток» в марте-апреле 2020 г. В результате пилота зафиксирован рост валового дохода и эффективности выполнения плана магазина, сокращение товарных запасов и списаний. Собственные алгоритмы больших данных (Big Data) X5 позволяют достичь высокой точности прогнозирования (более 70%). Пилот проводился по методике А/В-тестирования.

В настоящий момент в новой системе постоянно рассчитываются пять товарных категорий, в том числе в таких сложных для управления позициях как свежие товары с короткими сроками годности. Система анализирует данные со всех 846 супермаркетов сети «Перекресток». До конца 2020 г. решение будет тиражировано на все категории.

Новая модель прогнозирования учитывает порядка 200 факторов, влияющих на спрос. В их числе ценовая эластичность, трафик, ассортиментная матрица, продажи, рекламные активности, остатки, конкурентная среда и т.д. В системе ведется аналитика продаж по чекам для определения отсутствия товара на полке по часам, а также восстановления истории продаж, что повышает точность прогноза модели. Важной отличительной особенностью системы является ежедневное обновление прогноза, что существенно повышает доступность на полке и гибкость всей цепи поставок.

«В новой реальности пост-пандемии цифровая трансформация станет ключевым фактором успешности бизнеса. Основой этого процесса являются большие данные, которые напрямую влияют на эффективность процессов. Новая система прогнозирования спроса в торговой сети "Перекресток" разработана командой Х5 на основе передовой технологии машинного обучения, она рассчитывает выкладку товаров, прогнозирует нагрузку на магазин, повышает точность модели на основе сотен факторов, что в, конечном счете, положительно влияет на весь процесс товарооборота», – сказал Антон Мироненков, директор по большим данным Х5 Retail Group.

В июне торговой сетью «Перекресток» будет запущен пилот второго модуля системы, спроектированного специально для предсказания регулярного спроса. Полное внедрение продукта завершится в первом полугодии 2021.

Партнером по интеграции системы в действующую ИТ-архитектуру сети выступила компания Accenture.