«Росэлектроника» внедрит «умного диспетчера» на станциях скорой помощи ЯНАО

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установит на станциях скорой помощи Ямало-Ненецкого автономного округа автоматизированную систему диспетчеризации. Внедрение нового решения позволит более чем на 30% сократить время реагирования на вызовы.

При вызове система определяет местонахождение абонента, находит ближайшие к нему кареты скорой помощи, анализирует наличие в них необходимого оборудования и медикаментов. После этого автоматически назначается бригада на вызов и выстраивается кратчайший маршрут. Вся информация о вызове передается в машину скорой помощи без участия оператора.

Автоматизированный диспетчер скорой помощи станет частью комплексного проекта «Умный город», который реализуется в ЯНАО. Решение будет синхронизировано со всеми медицинскими информационными системами и базами оперативных служб региона. Планируется, что система начнет работать уже в августе 2020 г.

«В медицине существует понятие "золотого часа". Считается, что важно успеть оказать помощь экстренному пациенту в течение первых 60 минут, поэтому время имеет критическое значение. Внедрение автоматизированного диспетчера в ЯНАО станет пилотным проектом в области управления службами медицинской помощи с помощью современных информационных технологий. Разработанное решение позволит более чем на 30% повысить скорость реагирования на вызовы. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на другие регионы», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В составе «Ростеха» проект реализует предприятие холдинга «Росэлектроника» – челябинский радиозавод «Полет».