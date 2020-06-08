«Корус консалтинг СНГ» запустил новый сервис документооборота для бизнеса

«Корус консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) запустил новый сервис «Сфера партнер». Это новый сервис легкого электронного документооборота, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса и обеспечивающий стабильность документооборота между юридическими лицами и ИП по всей России в новых условиях посткоронавируса.

Сергей Машурин, руководитель компании «Корус консалтинг СНГ», сказал: «В новых реалиях мы хотим обеспечить малый и средний бизнес важным и удобным инструментом, позволяющим организовать режим удаленной работы и при этом поддерживать текущие бизнес-процессы в части документооборота между юридическими лицами».

«Сфера партнер» позволит двум контрагентам обмениваться и подписывать любые типы документов, кроме УПД (универсальный передаточный документ) и счетов-фактур. Обмен документами возможен посредством роуминга, даже если контрагенты обслуживаются разными провайдерами. Документы, подписанные и переданные посредством ЭДО, невозможно подделать, они обладают полной юридической силой и значимостью. Кроме того, все они хранятся в облаке и не подлежат утере. Единственное, что необходимо сделать для начала работы в сервисе «Сфера партнер», — обзавестись электронной подписью. Выпустить ее можно в удостоверяющем центре компании «Корус консалтинг СНГ».