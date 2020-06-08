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«Контур» выводит новый продукт на рынок Беларуси

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Контур» специально для Беларуси создала новый сервис. Это система по работе с первичными документами «Контур.Бухгалтерия», тариф «Первичка». В июне 2020 новый продукт выходит на белорусский рынок.

Сервис распознавания документов от «Контур.Бухгалтерии» — это единственный продукт в Беларуси, который автоматизирует работу с входящими накладными, освобождает время бухгалтера для более важных задач и помогает оптимизировать процессы в компании. Он разработан специально для документов, принятых в Беларуси, и протестирован с помощью белорусских бухгалтеров.

Анна Тимофеева, руководитель сервиса «Контур.Первичка», отметила: «Мы провели исследование на белорусском бухгалтерском рынке и увидели, что некоторые специалисты тратят 70-80% рабочего времени на обработку первички. Компании выделяют, в среднем, 8 400 BYN (250 000 RUB) на одного бухгалтера по первичке в год. Сервис по распознаванию накладных позволяет снизить расходы в несколько раз: он стоит от 360 BYN (10 500 RUB) в год. Точно так же он сокращает время на ввод документов в бухгалтерскую систему в 7—10 раз и снижает риск ошибок. Во время исследования мы часто мы слышали в интервью: “Сделайте распознавание документов с занесением их в 1С — и вы нам очень поможете”. Надеемся, что продукт по распознаванию накладных, созданный специально для белорусского рынка, будет полезен».

Сервис поможет оптимизировать работу любой компании, которая получает много входящих товарных и товарно-транспортных накладных и ведет учет в системе 1С. С тарифом «Первичка от Контур.Бухгалтерии» уже работают белорусские организации в сфере оптовой и розничной торговли, производства, стройки, общепита, а также обслуживающие бухгалтерии.

«Контур» — крупнейший российский разработчик информационных систем для бизнеса и госорганов. У компании есть положительный опыт экспорта на белорусский рынок сервиса «Контур.Фокус» для быстрой проверки контрагентов. Контур помогает малому и среднему бизнесу легче взаимодействовать с государством и контрагентами, упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами.

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