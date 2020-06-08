«Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management

«Евраз» автоматизировал процессы управления недвижимостью и земельными участками на базе SAP Real Estate Management. Система объединила данные о 6,5 тыс. объектах недвижимости и производственных активах «Евраза». С ее помощью уже проведена актуализация технической и юридической информации о 780 объектах, а за счет единого хранилища документации в электронном виде сотрудники экономят 60 часов в месяц на аналитику. Партнером внедрения выступила команда «Тимлис», которая обладает подтвержденной SAP экспертизой в реализации проектов RE-FX, а также отраслевой экспертизой в металлургии и горной добыче.

В организационный объем проекта вошли «Евразхолдинг», «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» и управляемые общества «Распадской угольной компании». Созданная система позволяет вести единую базу, учет и управление недвижимым имуществом и земельными участками, а также обеспечивает прямой доступ к актуальной информации о состоянии земельно-имущественного комплекса «Евраза». С помощью решения компания сократила операционные расходы и время на ежемесячную аналитику по недвижимости.

Новый ИТ-инструмент интегрирован с корпоративными системами бухгалтерского, налогового и управленческого учета на базе SAP ERP. В системе также настроена интеграция со сведениями о проводимом капитальном строительстве и с публичной кадастровой картой Росреестра. Особенностью системы также является то, что единые алгоритмы расчета арендной платы за земельные участки и земельного налога, соответствующие российскому законодательству, позволяют исключать риски некорректных расчетов.

В будущем «Евраз» планирует проводить инвентаризацию и оценку объектов недвижимости на базе системы. Команда проекта рассматривает интеграцию с различными внешними картографическими системами, а также тиражирование на другие предприятия «Евраза».

«Основная цель внедрения системы – своевременное предоставление бизнесу актуальных данных для принятия обоснованных управленческих решений. Хотела бы поблагодарить всю проектную команду за слаженную работу и результативность. Уверена, что созданный инструмент позволит оптимизировать операционные затраты и создаст базу для эффективных решений в рамках проектной деятельности», – отметила Янина Станюленайте, вице-президент «Евраза» по правовым вопросам.

«Внедрение SAP Real Estate Management позволило компании создать инструмент, который в реальном времени обеспечивает все подразделения компании всесторонней, полной и достоверной информацией об объектах недвижимого имущества. Новая система значительно ускоряет выполнение операций и формирование аналитических отчетов на основе общих, экономических, технических и правовых характеристик объектов недвижимости», – отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Проект был реализован в короткие сроки и с минимальными трудозатратами за счет выбора преднастроенного решения на базе модуля RE-FX с максимальным использованием стандартных возможностей. Прототип решения был предоставлен еще на первых этапах реализации, благодаря чему были четко сформулированы требования заказчика. Контроль качества осуществлялся на всех этапах проекта. Мы на практике убедились в актуальности и эффективности быстрого внедрения коробочного решения, которое имеет большой потенциал развития в сторону повышения эффективности использования и управления объектами недвижимости. Благодарим проектную команду Евраза за тесное и продуктивное сотрудничество и высокий уровень компетенции участников», – отметила Вероника Басырова, заместитель генерального директора по развитию и консалтингу компании «Тимлис».