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B2B-Center запустил облачный сервис Anyport

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

B2B-Center запустил облачный сервис Anyport для управления мультимодальными грузоперевозками. С помощью Anyport грузовладельцы могут работать сразу с несколькими экспедиторами: запрашивать и получать коммерческие предложения, отправлять заявки на перевозку, управлять заказами, автоматически следить за их выполнением, обмениваться документами и анализировать результаты взаимодействия.

«По опыту клиентов электронной торговой площадки B2B-Center мы знаем, как много времени и сил они тратят на организацию перевозки грузов. Надо запросить и обработать котировки перевозчиков, обменяться с ними информацией по заказам и документами, на всех этапах следить за передвижением груза. Все это происходит по разным каналам - электронной почте, телефону, через мессенджеры. Поэтому мы запустили современную альтернативу - сервис Anyport. Благодаря облачной модели его легко настроить под процессы любой компании без установки программного обеспечения и затрат на его поддержку», - сказал Виктор Соковнин, директор по международному развитию B2B-Center.

Сейчас для автоматизации грузоперевозок Anyport используют 16 компаний из строительной отрасли и ритейла, которые организовали доставку 2000 контейнеров в Россию.

Сервис помогает снизить стоимость перевозок за счет прозрачной конкуренции между экспедиторами и контролировать возможные задержки грузов. Кроме того, он значительно снижает трудозатраты логистических подразделений, т.к. взаимодействие со всеми экспедиторами идет через единый личный кабинет, а отчеты о перевозках формируются автоматически.

«Наибольший эффект от Anyport получат крупные грузовладельцы с объемом перевозок больше 50 контейнеров в месяц и пулом разных экспедиторов.. Сервис разработан для тех компаний, которым важно обеспечить надёжность, скорость и оптимальную цену перевозки, а также контролировать все риски. Это предприятия лёгкой, химической, металлургической, автомобильной, машиностроительной промышленности, агрохолдинги, строительные компании, торговые сети и крупные игроки e-commmerce, — отметил Виктор Соковнин. — Разработать эту технологию помог многолетний опыт проведения закупок логистических услуг на площадке B2B-Center. Сейчас это один из крупнейших сегментов электронных торгов. Мы пошли дальше и создали специализированный сервис, который призван повысить эффективность других этапов управления цепочкой поставок”, - поделился Виктор Соковнин.

В основе работы сервиса Anyport лежит технология обработки сложных и неструктурированных данных в сфере логистики, которыми обмениваются разные участники грузоперевозок.



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