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«Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов

Интеграция Системное ПО

«Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы гиперконвергентной инфраструктуры «ОТВ эв3» (производства «Открытые технологии виртуализации») с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«Ред ОС» – многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

Гиперконвергентная инфраструктура «ОТВ эв3» – программно-определяемое решение, обеспечивающее виртуализацию вычислений, сетевого взаимодействия и хранения. Продукт построен по принципу модульной архитектуры, обладает высоким уровнем абстракции от оборудования и предназначен для задач консолидации вычислений и данных в условиях высокого уровня изоляции рабочих нагрузок, что обеспечивает безопасность хранения и обработки информации в рамках автоматизации бизнес-процессов предприятий, финансовых компаний и банков. Гиперконвергентная инфраструктура «ОТВ эв3» является отечественным программным обеспечением и зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Главная цель импортозамещения – создание комплексных отечественных решений. Следуя этому направлению, "Ред софт" проводит тестирование на совместимость с ИТ-компаниями самого разного профиля. Благодарим коллег из компании "Открытые технологии виртуализации" за сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Надеемся, что прошедшее тестирование станет началом долгосрочного сотрудничества. Мы всегда открыты для подобного рода взаимодействия, особенно когда речь идет о проектах, связанных с импортозамещением. Ведь в результате подобных активностей наши клиенты получают понимание уровня совместимости отечественных продуктов, что, безусловно, снижает их риски и сокращает время внедрения решений», – сказала Татьяна Гаврилова, генеральный директор российского разработчика программного обеспечения «Открытые технологии виртуализации».

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