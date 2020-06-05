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ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути

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ABB получила контракт на обеспечение дистанционной поддержки газовоза ледового класса «Кристоф де Маржери», который успешно выполнил первый в истории переход по Северному морскому пути (СМП) на восток на два месяца раньше обычного, совершая рейс по доставке газа проекта «Ямал СПГ» в Китай.

Первый в мире ледокольный газовоз СПГ «Кристоф де Маржери» теперь будет получать дистанционную круглосуточную поддержку от глобальной сети центров совместного управления ABB Ability (Collaborative Operations Centers). Удаленная поддержка и связь в сочетании с расширенным анализом данных, предоставляемых системой удаленной диагностики ABB Ability (ABB Ability Remote Diagnostics System), повысят безопасность судна и эффективность его работы, а в случае возникновения неисправности помогут оперативно обнаружить и устранить ее.

«Система электродвижения Azipod, которой оснащен газовоз "Кристоф де Маржери", стала важным фактором успешного прохода судна по трассе СМП в тяжелых ледовых условиях, – сказал Игорь Тонковидов, генеральный директор – председатель правления "Совкомфлота". – Система дистанционной диагностики ABB позволяет экипажам наших судов круглосуточно рассчитывать на береговую поддержку, что способствует повышению эффективности и безопасности эксплуатации судов».

В мае 2020 г. «Кристоф де Маржери» в ходе рейса с Ямала в Китай завершил переход по Северному морскому пути на два месяца раньше, чем обычно начинается навигация в восточном секторе СМП. В 2017 г. этот СПГ-танкер ледового класса ARC7 стал первым в мире торговым судном, прошедшим СМП без ледокольной проводки.

«Готовность применять наши передовые разработки – важная веха в истории нашего сотрудничества с "Совкомфлотом", а также еще один шаг вперед в реализации концепции "Электрификация. Цифровизация. Связь." (Electric. Digital. Connected), – сказал Юха Коскела (Juha Koskela), руководитель бизнес-направления ABB Marine & Ports. – Сегодня мы видим цифровую трансформацию судоходной отрасли, когда поддержка в реальном времени таких высокотехнологичных судов как "Кристоф де Маржери" может быть обеспечена в полном объеме в любой точке земного шара».

Как и все остальные суда данной серии для проекта «Ямал СПГ», газовоз обладает грузовместимостью 172,6 тыс. м3 и оснащен тремя ВРК Azipod из линейки ABB. Гигантские колонки по 15 мВт каждая (общая мощность 45 мВт) позволяют работать во льдах толщиной до 2,1 м с соблюдением всех норм безопасности. ВРК Azipod способна поворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов обеспечивая высокую маневренность и работоспособность судна во льдах.

Газовоз «Кристоф де Маржери» присоединился к сети центров совместного управления ABB Ability, которая насчитывает более 1 тыс. судов. Специалисты ABB дистанционно координируют и диагностируют работу бортовых систем и оборудования, предлагают предупредительное сервисное обслуживание в случае необходимости. Такая поддержка особенно важна для высокотехнологичных судов, работающих в сложных ледовых условиях.

С учетом этого контракта сегодня уже 16 судов группы «Совкомфлот» обеспечены сервисной поддержкой ABB при помощи системы дистанционной диагностики ABB Ability.

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