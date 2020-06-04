Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

ZTE Corporation сообщила о совместном с China Mobile запуске первой в Китае гранично-облачной платформы 5G для медицинских сервисов. Информационно-коммуникационная инфраструктура 5G нового поколения для клиентов из медицинской сферы представляет собой первую в отрасли интеллектуальную гранично-облачную платформу с интегрированной архитектурой облачной сети.

Разработка с применением передовых технологий 5G-сегментирования и граничных вычислений сможет удовлетворить весь комплекс базовых требований к сетевому подключению, вычислительным операциям, хранению, промежуточным сервисам, техническому обслуживанию и обеспечению безопасности прикладных сценариев в медицинской среде, предоставив клиентам управляемые и контролируемые интегрированные облачные сервисы.

Периферийное облако 5G, развертываемое на стороне пользователя, позволяет эффективно сократить сетевой маршрут и заметно снизить задержки сетевого взаимодействия. Кроме того, гарантированно высокая надежность соединения, характерная для частных сетей 5G, дает возможность реализовывать инновационные прикладные сценарии в медицинской отрасли, включая решения для удаленной диагностики и хирургии, ИИ-поддержки, мобильной медицины и выполнение хирургических операций под руководством опытного инструктора.

Медицинское периферийное облако 5G открывает доступ к эффективному внедрению средств управления большими данными в здравоохранении. Прикладные медицинские системы в периферийном облаке способны оперативно соединяться друг с другом, что позволяет осуществлять гибкие операции вычислений, хранения и управления находящимися в них данными.

Инновационная гранично-облачная платформа 5G также заметно сокращает расходы на информатизацию медицинских сервисов посредством централизованного облачного развертывания разнообразных прикладных систем. Открытая архитектура периферийного облака, располагающая широким спектром стандартных интерфейсов, предоставляет больницам и другим медицинским учреждениям интегрированные смарт-решения, создавая тем самым интеллектуальную экосистему прикладных технологических сервисов для здравоохранения.

На сегодняшний день, на платформе Сhina Mobile представлены порядка 100 медицинских интернет-приложений, обеспечивающих пациентам удобный доступ к разнообразным медицинским услугам.

Давние стратегические партнеры ZTE и Институт промышленных исследований China Mobile в г. Чэнду учредили совместную Лабораторию 5G-инноваций для углубленного изучения отраслевых сетевых технологий и МЕС (граничных вычислений с многостанционным доступом). Кроме того, опираясь на передовые разработки в области 5G-сегментирования, МЕС, XR и других технологий, ZTE и Институт промышленных исследований China Mobile изучили инновационные прикладные сценарии их применения в здравоохранении и других сферах, включая и периферийное медицинское облако 5G. Гранично-облачная платформа 5G от China Mobile ускорит процесс масштабного внедрения разрабатываемых ведущим телекоммуникационным операторам Китая смарт-решений для медицинских учреждений, а также поспособствует комплексной информатизации отрасли здравоохранения.

В дальнейшем компания ZTE продолжит наращивать сотрудничество с China Mobile и вместе с другими отраслевыми партнерами работать над созданием передовых сетевых сервисов, а также других «умных» прикладных сценариев. Разработчик будет продвигать формирование новой информационно-коммуникационной инфраструктуры в медицинских секторе, содействуя развитию сегмента телемедицины и приближая наступление новой эпохи смарт-здравоохранения 5G.

Другие материалы рубрики

CNews выпустил рейтинг ИТ-расходов российских регионов

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня

Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе