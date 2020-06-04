В России разработана перчатка для VR с печатной электроникой

«Принтосенс» из Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия изготовила киберперчатки для VR с элементами печатной электроники. Движения пальцев фиксируются разработанными специалистами Центра датчиками сгиба, являющимися частью перчаток.

Мордовский наноцентр входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано».

«В отличие от других имеющихся на рынке решений, мы единственные, кому удалось обойтись без жестких конструкционных элементов, - сказал генеральный директор «Принтосенс» Антон Кузенков. - Применение набирающих в мире популярность печатных технологии в электронике позволило отказаться от неудобных проводов и повысить эргономику киберперчатки. Движения пальцев руки регистрируются тонкими печатными датчиками сгиба, расположенными на каждом пальце изделия. Далее сигналы о величине сгиба передаются на смартфон с предустановленной программой, которая регистрирует угол сгиба и обрабатывает его. В качестве основы датчиков сгиба нами используется тонкая пленка, на которую печатным методом наносятся токопроводящие дорожки. Все электронные компоненты располагаются внутри киберперчатки, при этом увеличивается ее надежность, а также комфортность при использовании».

Специалисты компании выполнили разработку проекта «под ключ», начиная от прототипирования датчиков сгиба и печатных плат до дизайна и пошива самой перчатки. Созданные стартапом киберперчатки без проводов позволят управлять с помощью жестов различными объектами внутри программ VR: образовательного и развлекательного контента, игр, инженерных и других специализированных программ.

Заказчик разработки рассчитывает, что использование новых киберперчаток «Принтосенс» позволит значительно расширить функциональные возможности различных VR-приложений. Вынужденный переход в онлайн многих видов деятельности, от простого общения и развлечений до обучения и работы, вызвал очередную волну интереса к разработкам в области создания новых удобных девайсов для виртуальной и дополненной реальности (VR и AR).